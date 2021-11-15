Uzmanından uyarı: Tedbirlere uymayan gençler risk altında - Son Dakika

Uzmanından uyarı: Tedbirlere uymayan gençler risk altında

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir:

"Genç hastalarımız şu anda çok fazla"

KIRIKKALE - Korona virüsü tedbirlerine uymayan gençlerin risk altında olduğunu belirten uzmanlar, özellikle 20'li yaşlardakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğine dikkat çekiyor. Gençlerin risk altında olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir, "Hem daha fazla virüs alıyorlar hem hastalık daha fazla ağır oluyor" dedi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir, korona virüsün, yaş grupları üzerindeki etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün her yaş grubunda görülebileceğine dikkat çeken Demir, gençlerin de risk altında olduğunu belirterek, kalabalık ortamlardan uzak durmasını ve tedbirlere uymalarını istedi. Dr. Selma Demir, İHA muhabirine açıklamada, genellikle yaşlıların tedbirlere uyduğunu ifade ederek, gençlerde ise tedbirsizliğin çok fazla olduğunu belirtti.

"Dışarıda virüse maruz kalıyorlar"

İnsanların çok daha fazla dışarı da vakit geçirdikleri için virüse maruz kaldığını dile getiren Dr. Demir, açıklamasın da şunları kaydetti:

"İlk başta yaşlıları aşıladık. Yaşlılar tedbirlere çok daha fazla uydu. Kronik rahatsızlığı olan hastalar çokta güzel söz dinledi evde durup, tedbirlere uydular aşılandılar. Gençlerde tedbirsizlik çok daha fazla, belki sosyal medya üzerinden yanlış algılar, gruplaşmalar veya yanlış bilgiler nedeniyle aşılanma oranları daha düşük olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla dışarı da oldukları için daha fazla virüse maruz kaldıklarını düşünüyorum. Hem daha fazla virüs alıyorlar hem hastalık daha fazla ağır oluyor hem de hastalığın görünme oranları daha fazla. Yakın zaman da benim kaybettiğim hastalar 40 ile 50 yaşlarındaydı."

"Genç hastalarımız şu anda çok fazla"

20'li yaşlardakilerin hastalığı ağır geçirdiğini anlatan Dr. Demir, "Gerçekten zor oluyor. Onları takip ederken de zorluk çekiyorsun. Akciğerlere indiği zaman hastalık onlara da bize de zor oluyor. Genç hastalarımız şu anda çok fazla. Şu anda 35-55 yaş arası takip ettiğimiz hastalar" dedi.