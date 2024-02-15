Sağlık

Uzmanlar uyardı: "Uyku apnesi ciddi kazalara yol açabilir"

"Gündüz uyku hali apnesinin habercisi olabilir"

"Gündüzleri uyku hali, dikkat eksikliği gibi belirtiler ciddiye alınmalı"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi uzmanları uykuda solunum durması anlamına gelen uyku apnesinin günlük yaşantıyı etkileyeceğini belirterek, gündüzleri uyuma isteği, dikkat eksikliği, unutkanlık gibi hastalık belirtilerinin ciddiye alınıp, hekime başvurulmasını söyledi.

En sık karşılaşılan uyku rahatsızlıklarının başında yer alan uyku apnesi hakkında önemli bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi uzmanları, yeterli süre uyusa bile yataktan yorgun kalkanlar, gün içinde halsizlik ve uykusuzluk yaşayan kişilerde uyku apnesi sendromunun araştırılması gerektiğini ve bu hastalığı nöroloji, göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz hekimlerinin birlikte değerlendirdiğini söyledi.

Uyku apnesinin kabaca 2 çeşidi bulunduğunu belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, "Uyku apnesi, kişinin uyku süresi boyunca nefesinin en az 10 saniye süreyle durması şeklinde tanımlanabilir. Uyku apnesinin kabaca 2 çeşidi bulunur. Bunlar da santral ve obstrüktif olarak 2'ye ayrılır. Santral uyku apnesi, beynin direkt uyku merkezi ile ilgili olan bir sıkıntıdır. Obstrüktif uyku apnesi ise hava yollarının daralmasına veya tıkanmasına bağlı oluşan apne durumudur" dedi. Uyku apnesinin, günlük hayatı oldukça etkileyen bir sorun olduğuna işaret eden Dr. Arslan özellikle uyku kalitesinin düşmesine bağlı olarak gündüz uyku hali, dikkat eksikliği, unutkanlık, bulunulan yerde çabucak uyuyakalma gibi şikayetlerin oluşabileceğini, bu durumda hastaların nöroloji, KBB ve göğüs hastalıkları bölümlerine başvurabileceğini söyledi.

"Sorunun beyinden mi yoksa boğaz ve burundan mı kaynaklandığı önemli"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan ise uykuda solunum durması anlamına gelen uyku apnesi teşhisi koymak için uykuda en az 10 saniye solunum durması ve her uyku periyodundan sonra apne hipopne indeksinin belli bir oranın üzerine çıkması kriterine bakıldığını dile getirdi.

Uyurken solunum zorluğu çeken kişilerin oksijen düşmesi, oksijensiz kalma ve buna bağlı derin uykuya dalamama veya tam uykusunu alamama sorunları yaşadığına değinen Dr. Turan "Bu hastalar daha çok solunumsal yönden incelendiğinde genelde KOAH veya astım hastalarında ya da obeziteye bağlı tabloda geliştiğini görüyoruz. Bu durumda medikal tedavi dışında ayrıca cihaz destek tedavileri de uyguluyoruz. Bu da apne hipopne indeksi belli bir derecenin üzerinde olan hastalarımıza uygulanıyor. Burada sorunun santral mi yani beyinden kaynaklı mı yoksa obstrüktif yani boğaz ya da burundan kaynaklı olduğunun ayrımını yapmak gerekiyor. Eğer santralse bu durumda cihaz ve normal astım, KOAH tedavisi yeterli oluyor. Fakat sorun obstrüktifse, hastayı göğüs hastalıkları, nöroloji ve KBB'den oluşan bir konseyde değerlendiriyoruz. Konseyde gerekli görüldüğü takdirde ise KBB hocalarımızın desteğiyle operasyon planlamasına geçiyoruz" diye konuştu.

"Trafikte ciddi sorun ve kazalara yol açabilir"

Tehlikeli olduğu için tüm branşlar tarafından uyku apnesinin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, "Uyku apnesi, bütün tıbbi branşlar açısından önemli, çünkü tehlikeli bir durum. Zira gündüz yaşanan uyku hali, dikkat eksikliği gibi durumlar, tehlikeli makinelerin başında çalışırken veya trafikte çok ciddi riskler arz eder, kazalara yol açabilir. O açıdan uyku apnesi ciddi bir durumdur. KBB ile alakalı da özellikle obstrüktif yani tıkayıcı uyku apnesi, yeri itibariyle bizim düzeltebileceğimiz bir klinik tablodur." dedi.

Burunda tıkanıklığa bağlı gelişen uyku apnesi durumunda operasyonla bu tıkanıklığın açıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Somdaş "Burun açılmadan uyku laboratuvarına girdiğiniz zaman sonuçlar yanıltıcı olabilir. Burun açıksa ve bademcikler büyükse yine ameliyat ile bu sorunu giderebiliriz. Tıkanıklık dil kökündeyse yine dil kökündeki bademciği alarak düzeltebiliriz. Dil kökünde bademcik küçük ve dilin yapısı çok büyükse pozitif basınçlı hava veren aletlerle, maskeyle uyumak ile bir çözüm oluşturabiliriz" diye konuştu.

"Belirtiler varsa hekime başvurun"

Uyku apnesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Somdaş şunları ifade etti: "Eğer trafikte uykunuz geliyorsa, yorgun olduğunuzu hissediyorsanız bunun sonuçları çok tehlikeli olabilir. Bu durum büyük risk taşır. Çünkü dikkat dağıldığında problem oluşur. Sabah kalktığınızda yorgun uyanıyor ve gün içerisinde yorgun hissediyorsanız, uyku problemi olduğunu düşünüyorsanız, bunun uyku apnesi açısından irdelenmesi gerekir. KBB, nöroloji ve göğüs hastalıkları branşları bu sorun ile ilgileniyor. Hepsinin ayrı ilgi alanları ve durumları var. Dolayısıyla bu şikayetleri olanların ivedilikle bu bölümlerle görüşüp, kendi durumlarına göre tedavi alması gerekir. Bunu ciddiye alalım."