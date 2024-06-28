Uzun Süre Ekran Başında Durmak Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Sağlık

Güven Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Burçin Bulur, ekran başında uzun süre vakit geçirmenin göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bulur, dijital göz yorgunluğunun kuru gözler, bulanık görme, baş ağrıları ve boyun ile omuz ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirtti.

Ekrana bakarken göz kırpma sıklığının azalmasının göz kuruluğuna neden olduğunu aktaran Bulur, yoğun ekran parlaklığı ve yansımanın geçici bulanık görmeye yol açabileceğini kaydetti.

Bulur, yanlış duruş ve ekrana doğru olmayan açılardan bakmanın da boyun, omuz ve göz yorgunluğunu artırarak boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini vurguladı.

Yakın çalışma mesafesinin göz kaslarını zorladığını ve göz kuruluğuna neden olduğunu belirten Bulur, ergonomik düzenlemeler ve göz egzersizleri gibi stratejilerle bu durumun önlenebileceğini ifade etti.

Bulur, ekran parlaklığını ortam ışığına uygun seviyede ayarlamanın ve ekran filtresi kullanarak yansımaları azaltmanın önemine dikkati çekerek, doğru oturma pozisyonunun sağlanmasıyla da boyun ve omuz ağrılarının önlenebileceğinin altını çizdi.

Dolaylı ışık kaynaklarının kullanılmasının ve "20-20-20 Kuralı"na uyulmasının göz sağlığını korumada etkili olduğunu vurgulayan Bulur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaklıktaki bir nesneye bakarak gözlerin dinlendirilmesi gerekiyor. Ergonomik düzenlemeler, ekranın göz seviyesinde ve yaklaşık 50-70 cm mesafede konumlandırılması gerekiyor. Doğru oturma pozisyonu sağlanarak boyun ve omuz ağrılarının önüne geçilebilir. Doğru aydınlatmaya, ortam ışığının ekrandan daha parlak olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor ve parlamayı azaltmak için dolaylı ışık kaynaklarının kullanılması öneriliyor."

Göz sağlığını korumada düzenli doktor kontrollerinin önemine değinen Bulur, "Göz sağlığını korumak için düzenli olarak göz doktoruna gidilmeli. Yeterli hidrasyon, genel sağlık kadar göz sağlığı için de önemlidir. Sağlıklı beslenme, omega-3 yağ asitleri, lutein ve zeaksantin gibi besinler göz sağlığını destekliyor. Balık, yeşil yapraklı sebzeler ve renkli meyveler tüketilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.