Vali Aydoğdu\'dan Hemşireler Haftası Kutlaması

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Ebeler ve Hemşireler Haftası" dolayısıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'ya programda İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız eşlik etti.

Programda konuşan Aydoğdu, sağlık çalışanlarının "Ebeler ve Hemşireler Haftası"nı kutlayarak, hemşire ve ebelerin sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Hemşire ve ebelerin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Aydoğdu, "Sağlıkta her zaman en ön safta, büyük bir özveri ve sabırla görev yapan hemşirelerimiz ve ebelerimiz; sevginin, şefkatin ve fedakarlığın timsalidir. İnsan hayatına dokunan bu kutsal mesleği icra ederken gösterdiğiniz gayret her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, gece gündüz demeden görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Program, sağlık çalışanlarından oluşan koronun Erzincan türkülerini seslendirmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN