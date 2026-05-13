Vali Aydoğdu'dan Hemşireler Haftası Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Aydoğdu'dan Hemşireler Haftası Kutlaması

Vali Aydoğdu\'dan Hemşireler Haftası Kutlaması
13.05.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi, sağlık çalışanlarını Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla bir araya getirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Ebeler ve Hemşireler Haftası" dolayısıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'ya programda İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız eşlik etti.

Programda konuşan Aydoğdu, sağlık çalışanlarının "Ebeler ve Hemşireler Haftası"nı kutlayarak, hemşire ve ebelerin sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Hemşire ve ebelerin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Aydoğdu, "Sağlıkta her zaman en ön safta, büyük bir özveri ve sabırla görev yapan hemşirelerimiz ve ebelerimiz; sevginin, şefkatin ve fedakarlığın timsalidir. İnsan hayatına dokunan bu kutsal mesleği icra ederken gösterdiğiniz gayret her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, gece gündüz demeden görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Program, sağlık çalışanlarından oluşan koronun Erzincan türkülerini seslendirmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Valilik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vali Aydoğdu'dan Hemşireler Haftası Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş kadını Derya’nın kahreden ölümü Göktürk’teki feci olay kamerada İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
İsmail Küçükkaya ekranlara mı dönüyor Açıklama yaptı İsmail Küçükkaya ekranlara mı dönüyor? Açıklama yaptı
CHP ve DEM Parti’den AK Parti’ye transfer iddiası Biri büyükşehir belediye başkanı CHP ve DEM Parti'den AK Parti'ye transfer iddiası! Biri büyükşehir belediye başkanı
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi Fotoğrafla tuzak kuruyorlar Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

09:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Maç sonu oturup ağladı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
09:00
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
08:23
Havza’da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:02
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 09:32:52. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Aydoğdu'dan Hemşireler Haftası Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.