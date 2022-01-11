Vali Mustafa Çiftçi; "Çorum'da 7 kişide "Omicron" varyantı görüldü" - Son Dakika

Vali Mustafa Çiftçi; " Çorum'da 7 kişide "Omicron" varyantı görüldü"

ÇORUM - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da 7 kişi de "Omicron" varyantının görüldüğünü açıkladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Çiftçi, pandemi dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020-2021 yıllarında tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen bir pahdemi süreci yaşandığını ve halen yaşanmaya devam ettiğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Pandemi halen Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bugüne kadar korona virüs nedeniyle Çorum'da bin 522 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı illere göre vaka oranlarında Çorum'da vaka oranı 100 binde 138,83 olarak gerçekleştiğini dile getiren Vali Çiftçi, bundan sonra kentte omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında yükselişin başlayacağını önördüklerini kaydetti.

Pandemi kurallarında değişiklik olmadığına dikkat çekerek kurallara uyulması için çağrıda bulunan Vali Çiftçi, tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.

Pandemi ile mücadele en büyük silahın aşı olduğunu hem Sağlık Bakanlığı'nın hem devlet yetkililerinin zaman zaman dile getirdiğini hatırlatan Vali Çiftçi, "Bugüne kadar ilimizde 18 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 ve 2 doz aşısını olmuş olanların oranı yüzde 83,60. Biraz daha artmış olabilir. Veriler sürekli yenilendiği için rakamlarda artış olabiliyor. Aşılama oranlarında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Aşılama oranda ilimiz 19. sırada. Aşıla noktasında Türkiye'de iyi bir yerdeyiz. 12 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılama oranı ise yüzde 79,96. Bu açıdanda iyi durumdayız" şeklinde konuştu.

Çorum'da şuanda omicron varyantının 7 kişide görüldüğünü açıklayan Vali Çiftçi, "Omicron varyantı daha çok istanbul'da görülüyor şuanda. Önümüzdeki süreçte ilimize yansımalarının daha fazla olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyorum lütfen daha dikkatli olalım. Pandemide Bin 522 insanımız hayatını kaybetti. Benzer acılar yaşamamak için bu konularda dikkatli olmak gerekiyor. Sağlık teşkilatımız sürecin başından beri fedakarca mücadele yürüttüler. Onları, kendimizi, devletimizi ve milletimizi düşününerek daha hassas ve dikkatli davranalım" ifadelerini kullandı.