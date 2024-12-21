Vali Tekbıyıkoğlu'ndan Anne Dostu Hastaneye Ziyaret

Sağlık

Vali Tekbıyıkoğlu, 'anne dostu' Tunceli Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, anne dostu unvanına sahip Tunceli Devlet Hastanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Vali Tekbıyıkoğlu, ziyaretinde dünyaya gelen bebek Düzcan ve ailesine de mutluluklar diledi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 'anne dostu hastane' unvanına sahip Tunceli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde normal doğumu teşvik amacıyla yenilenen odayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Servise ilişkin İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Duran'dan bilgi alan Vali Tekbıyoğlu, tek kişilik doğum üniteleriyle hizmet veren bölümde, normal doğum süreçlerinin teşvik edilmesi ve anne-bebek sağlığının öncelendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Tekbıyıkoğlu, dünyaya gelen bebek Düzcan'ın ailesine de mutluluk dileklerini iletti.