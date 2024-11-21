Van'da Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi Başladı

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Van'ın Özalp ilçesinde, hastalar uzaktan değerlendirme ile uzman doktorlarla görüşebiliyor.

21.11.2024 11:31
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Van'da uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde, sağlık alanında önemli bir yenilik olarak kabul edilen 'Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi' hizmete girdi.

Van'da ilk kez Özalp Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan bu sistem sayesinde hastalar, yüz yüze muayeneye gerek kalmadan uzman doktorlarla çevrim içi görüşme imkanı buluyor. Sistem, özellikle kış aylarında ulaşım zorluğu çeken ve hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sunuyor. Böylece hastalar, sağlık hizmetine daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyor.

Hastane yetkilileri, sistemin ilk aşamada belirli branşlarda hizmet verdiğini ve ilerleyen süreçte daha fazla branşı kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti. Sistemi kullanmak isteyen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden kolayca randevu oluşturabiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Özalp Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Feyyaz Kaya, sistemin hem doktor hem de hastalar için zaman tasarrufu sağladığını belirtti. Başhekim Dr. Kaya, "Sistem, MHRS altyapısı gibi çalışıyor. Doktor ve hasta çevrim içi olarak sesli görüşebiliyor, mesajlaşabiliyor. Bu uygulama ile evde bakım hizmeti alanlar, hastaneye gelme imkanı olmayanlar veya raporlu ilaçlarını yenilemek isteyen hastalar büyük kolaylık yaşayacak. Ayrıca, sistemin hastane üzerindeki yoğunluğu da azaltacağını düşünüyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim" dedi.

"Şu ana kadar 17 hastamız randevu aldı"

Sistemin işleyişine ilişkin bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Berat Furkan Çayır, uzaktan değerlendirme sürecinin hasta ve doktor için büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Hastanın şikayetlerini çevrim içi ortamda dinliyoruz. E-reçete sistemiyle ilaçlarını doğrudan yazıyoruz ve hasta, eczaneden ilaçlarını kolayca temin edebiliyor. Gerekli durumlarda hastayı hastaneye davet ediyoruz. Özalp gibi ulaşımı zor olan bölgelerde bu sistem büyük kolaylık sağlayacaktır. Sistemimiz, 15 Ağustos 2024 tarihinde aktif hale geldi ve şu ana kadar 17 hastamız randevu aldı" diye konuştu.

Van\'da Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van'da Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi Başladı - Son Dakika

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