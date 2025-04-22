Van'da Video EEG Monitörizasyon Birimi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Video EEG Monitörizasyon Birimi Açıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, nörolojik hastalıkların tanısında hız kazandıracak birimi hizmete sundu.

22.04.2025 01:12
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Van'da bayılma ve nöbet şikayetlerinde artık sevk tarih oluyor

Van'da video EEG Monitorizasyon Birimi hizmete girdi

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, nörolojik tanı ve tedavi süreçlerinde önemli bir adım olarak görülen "Video EEG Monitörizasyon" birimini hizmete sundu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet vermeye başlayan Video EEG Monitörizasyon Birimi, özellikle nöbetlerin gözlemlenmesi ve beyin elektriksel aktivitelerinin detaylı olarak incelenmesinde büyük önem taşıyor. Uzman hekim kadrosu eşliğinde gerçekleştirilecek ileri tetkik, hem tanı sürecini hızlandıracak hem de tedavi planlamasına önemli katkılar sağlayacak. Birim sayesinde epilepsi başta olmak üzere çeşitli nörolojik hastalıkların tanısında daha hızlı, doğru ve kapsamlı değerlendirme yapılabilecek. Daha önce yalnızca büyük merkezlerde yapılabilen bu ileri tetkik, Van'da da uygulanabilir hale geldi. Böylece, benzer şikayetlerle farklı illere sevk edilmek zorunda kalan hastalar, kendi şehirlerinde teşhis ve tedavi imkanına kavuşmuş oldu.

"Bayılma ve nöbet ayrımının yapılamadığı hastalarda büyük önem taşıyor"

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, daha önce hastanede mevcut olmayan Video EEG'nin hizmete sunulduğunu belirtti. Hastaların tetkik için uzak illere veya başka merkezlere gitmek zorunda kalmayacağını ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Yönetim anlayışımızda iki temel ilke var. Birincisi, hastaların uzak illere sevk edilmesini gerektirecek tüm eksikleri gidermek; ikincisi ise hekimlerimizin tanı sürecinde, ayırıcı tanılarda ellerini güçlendirecek her türlü imkanı sağlamaktır. Bu tetkik özellikle bayılma ve nöbet ayrımının yapılamadığı hastalarda büyük önem taşıyor. Çünkü bu tür şikayetlere yol açan birçok hastalık bulunmakta; kalp hastalıkları, psikolojik hastalıklar ve nörolojik hastalıklar gibi. Bazen bu hastalıkların EEG'ye yansıyan belirtileri olabiliyor. Ayırt edebilmek için bu yöntemde hastanın beyin dalgaları kayıt altına alınırken eş zamanlı olarak video kamera ile görüntü kaydı da yapılıyor. Daha sonra bu kayıtlar, şüpheli durumların yaşandığı saatlerde izlenerek hastanın davranışları ve ortaya çıkan değişiklikler değerlendirilerek tanıya ulaşılmaya çalışılıyor. Uzun zamandır bu konuda emek veren ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Hastaneye kazandırılan cihazın birçok fayda sağlayacağını dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayvaz Yeler ise "Özellikle gerçek nöbet ile yalancı nöbet ayrımının yapılmasında, uzun süre tanı konulamayan ya da aile tarafından fark edilip tanıda güçlük yaşanan vakaların netleştirilmesinde büyük katkı sunacaktır. Aynı şekilde yalancı nöbet tanısı almış, ancak aslında başka bir durumu olan hastaların da doğru şekilde teşhis edilmesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Epilepsinin halk arasında "sara hastalığı" olarak bilindiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kiraz da, "Vücutta titreme ve bilinç değişikliği ile karakterize, nörolojik bir hastalıktır. Toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görülmektedir. Epilepsi tanısı bazen psikojen nöbetlerle karışabildiğinden tanı koymak güçleşebilir. Bu nedenle hastalara uzun süreli Video EEG Monitorizasyonu yapılarak daha doğru tanı konulabilmektedir. Video EEG'nin amacı; hastayı saatlerce, bazen günlerce izleyerek doğru tanıyı koyabilmektir. Dirençli epilepsi hastaları için ise bazen epilepsi cerrahisi gerekebilir. Bu nedenle Video EEG bizlere bu süreçte önemli katkılar sağlar" şeklinde konuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Muhammet Okay Örün ise hastanede Video EEG Monitörizasyon Odasının kurulduğunu dile getirerek, "Bu odada hastalarımıza saatlik, günlük, hatta gerektiğinde bir hafta ya da birkaç hafta süren Video EEG çekimleri yapılabilmektedir. Hastaların başına yerleştirilen elektrotlarla beyin aktiviteleri kaydedilirken aynı anda video görüntüleri de alınmaktadır. Bu yöntem sayesinde epileptik odaklar tespit edilebilmektedir. Amacımız, bu ünite aracılığıyla epilepsi tanısını kesinleştirmektir" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van'da Video EEG Monitörizasyon Birimi Açıldı - Son Dakika

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