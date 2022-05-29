Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı - Son Dakika
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Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı

29.05.2022 21:10

Türkiye'deki vaka sayıları 3 gün art arda binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında kaydedilince toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılmış oldu.

"TOPLU TAŞIMADA MASKELERİ ÇIKARABİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.

"HASTANELER DIŞINDA MASKE MECBURİ DEĞİL"

Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

Son Dakika: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı

864 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ, 2 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 129 bin 961 testten 864'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1107 olarak açıklandı.

Son Dakika: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı

TOPLAM AŞI SAYISI 147 MİLYON 720 BİN

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 720 bin 907 oldu. Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, hastaneler, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı - Son Dakika
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