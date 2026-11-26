Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Ayşe Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü ile Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Vezirköprü'de düzenlenen kampanyaya okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri, Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi ve Askerlik Şubesi personeli katkı sundu.

Etkinlik gün boyu sürdü ve 45 kişi kan bağışında bulunmak üzere başvurdu. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 17 kişiden kan alındı.

Öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen kampanya, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincine örnek teşkil etti. Etkinlikte kan bağışının hayat kurtardığı ve bu ihtiyacın sürekli olduğu vurgulandı.