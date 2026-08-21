Yağcılar’da yıllardır beklenen içme suyu hattı döşeniyor - Son Dakika
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Yağcılar’da yıllardır beklenen içme suyu hattı döşeniyor

Yağcılar’da yıllardır beklenen içme suyu hattı döşeniyor
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Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde içme suyu hattı bulunmayan bölge, yeni altyapıya kavuşuyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde içme suyu hattı bulunmayan bölge, yeni altyapıya kavuşuyor. Villalar bölgesi olarak bilinen üst kesimde başlatılan yaklaşık 600 metrelik içme suyu hattı çalışmasıyla vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişmesi hedefleniyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi'nin üst kesiminde yeni içme suyu hattı döşemeye başladı.

Daha önce içme suyu hattının bulunmadığı ve çok sayıda ev ile arsanın yer aldığı bölgede yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 600 metrelik yeni hat imal ediliyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması amaçlanıyor.

"İçme suyu olmayan bölgelere hizmet götürüyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğü Merkez İlçe Şefi Ali Çetin, çalışmaların vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, "İçme Suyu Dairesi Başkanlığı olarak Yağcılar Mahallemizin içme suyu hattı bulunmayan üst bölümünde yaklaşık 600 metrelik yeni içme suyu hattı imalatını sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Manisa'nın 17 ilçesinde içme suyu hattı bulunmayan bölgeleri sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Mahalle muhtarından teşekkür

Yağcılar Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz ise bölgede uzun süredir ihtiyaç duyulan çalışmanın başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkyılmaz, "Mahallemizin villalar bölgesinde yaklaşık 600 metrelik içme suyu hattı çalışması MASKİ ekipleri tarafından başlatıldı. Bölgemiz için önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve MASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum. Yapılan hizmet mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Su geldiğinde bölgemiz daha da gelişecek"

Mahalle sakini Hasan Ali Atsızatar da bölgede uzun yıllardır içme suyu hattı bulunmadığını belirterek, yeni hattın bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Atsızatar, "Bu bölgede çok sayıda arsa ve ev bulunmasına rağmen içme suyu hattımız yoktu. Su, yaşamın en temel ihtiyacıdır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra evlerimize su ulaşacak. Bölgemizde yeni yapılaşmaların da daha rahat gerçekleştirilebileceğini düşünüyoruz. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 600 metrelik çalışmayı tamamlamasının ardından, Yağcılar Mahallesi'nin üst kesimindeki vatandaşların düzenli ve sağlıklı içme suyuna erişiminin sağlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yunusemre, Yağcılar, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yağcılar’da yıllardır beklenen içme suyu hattı döşeniyor - Son Dakika

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