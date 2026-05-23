Yalova'da Nükleer Tıp Kliniği Açıldı - Son Dakika
23.05.2026 14:14
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nükleer tıp uzmanı Dr. Salih Demir hasta kabulüne başladı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez "nükleer tıp uzmanı" olarak atanan Dr. Salih Demir hasta kabulüne başladı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Nükleer Tıp Kliniği'nde, radyoaktif işaretli ajanlar kullanılarak organ ve dokuların fonksiyonel değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Modern tıbbi yöntemlerin kullanıldığı klinikte, birçok hastalığın erken tanısı ve tedavi planlamasına katkı sağlanıyor. Kliniğin altyapısında bulunan 1 adet SPECT (Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi) cihazı sayesinde; kemik sintigrafisi, kalp sintigrafisi, böbrek sintigrafisi, tiroit sintigrafisi ve diğer organ sistemlerine yönelik görüntüleme işlemleri başarıyla uygulanabiliyor.

Özellikle kanser, kalp-damar hastalıkları, tiroit rahatsızlıkları ve bazı organ fonksiyon bozukluklarının tanısında nükleer tıp uygulamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Nükleer tıp uygulamalarının, hastalıkların yalnızca anatomik değil fonksiyonel olarak da değerlendirilmesine imkan sunduğu belirtilirken, bu sayede erken teşhis oranlarının artırılması ve tedavi süreçlerinin daha doğru planlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete başlayan yeni klinik ile birlikte vatandaşların ileri tetkik ve görüntüleme işlemleri için farklı illere sevk edilme ihtiyacının da azalması bekleniyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

