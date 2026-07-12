Yapay Zeka ile Dış Gebelik Tespiti - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Dış Gebelik Tespiti

12.07.2026 11:37
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Türk hekimler, yapay zeka ile dış gebeliği %99 doğrulukla tespit eden çalışma yayımlandı.

Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun ve beraberindeki ekip, kadın sağlığını ve hayatını tehdit eden dış gebelik hakkında çalışma yürüttü.

Geliştirilen yapay zeka çalışmasının, dış gebelik vakalarını yüzde 99'a varan klinik doğrulukla tespit etmeyi başardığı ifade edildi.

Modelin aynı zamanda sağlıklı gebeliklerin tanısını da yüzde 99,8 doğrulukla ortaya koyarak, olası hatalı tanı ihtimalini yüzde 1'in altına indirdiği belirtildi.

Çalışmanın, uluslararası mühendislik ve teknoloji alanındaki bilimsel yayınlardan IEEE Access dergisinde yayımlanarak küresel ölçekte tescillendiği kaydedildi.

"Çok daha erken evrede uyarı alabileceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Gültekin Koçun, dış gebelikte erken tanı kadar, doğru tanının da kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Koçun, erken teşhiste hastalara herhangi bir cerrahi müdahale uygulamadan, hücre büyümesini durduran ilaç tedavileriyle gebelik dokusunun vücut tarafından emilmesini sağlayabildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ameliyatsız tedavi, gelecekteki üreme sağlığının korunması açısından önemlidir. Geliştirdiğimiz bu yapay zeka desteği sayesinde hekimler olarak çok daha erken evrede uyarı alabileceğiz. Çoğu vakada ameliyat seçeneği gündeme bile gelmeden hastaya uygun tedavi uygulanabilecek."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yapay Zeka ile Dış Gebelik Tespiti - Son Dakika

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