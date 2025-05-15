Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı - Son Dakika
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Sağlık

Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı

Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı

Sağlık Bakanlığı'nın Yapay Zeka Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi ile büyük başarı elde edildi. Sistem sayesinde bir yılda 1 milyonu aşkın mamografi görüntüsünün incelenirken, kanserin erken teşhisinde yüzde 90'a yakın başarı sağlandı.

15.05.2025 19:11
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Sağlık Bakanlığı, "Yapay Zeka Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi" ile bir yılda bir milyonu aşkın görüntünün incelendiğini ve kanserin erken teşhisinde yüzde 90'a yakın başarı sağlandığını bildirdi.

KANSER TARAMALARINDA YAPAY ZEKA KULLANILIYOR

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi'ne yönelik ilk çalışmaların 2016 yılında başlatıldığı, 2024 itibarıyla ise bu çalışmalarda yapay zeka kullanımına geçildiği belirtildi. Yapay zeka kullanımının ardından yaklaşık 1 milyon mamografi görüntüsünün algoritma tarafından değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YÜZDE 90'A YAKIN ERKEN TEŞHİS

"Değerlendirme sonucunda, şüpheli bulgular yüzde 90'a yakın doğruluk payıyla tespit edilerek önceliklendirildi. Yapay Zeka Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi, son bir yılda 1 milyonu aşkın mamografi görüntüsünü analiz etti. Yapay zeka algoritması, kanseri yüzde 90'a yakın başarı oranıyla erken evrede teşhis etti. Radyoloji uzmanlarının da değerlendirmesiyle, şüpheli vakalar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili hekimlere yönlendirildi. Böylece hastaların tedaviye erken erişimi sağlandı."

ŞÜPHELİ BULGULAR OTOMATİK OLARAK MHRS'YE YÖNLENDİRİLİYOR

Açıklamada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) çekilen tarama mamografilerinin, teleradyoloji yöntemiyle Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi üzerinden raporlandığı belirtildi. Mamografi çekimi yapılan kişilerden, tarama sonucunda şüpheli bulgulara rastlananların sistem üzerinden otomatik olarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönlendirildiği ve bu kişilere genel cerrahi randevusu oluşturularak tedaviye en kısa sürede başlandığı kaydedildi.

Yapay zeka destekli projenin başarısıyla ilgili ilk sonuçların alınmaya başlandığı aktarılan açıklamada, hastalığın ilerlemeden tedavi edilmesinin sağlandığı, hastaların yaşam kalitesinin artırıldığı bildirildi. Hastalığı erken evrede teşhis edilen kişilerin daha az cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğu, bu nedenle hastalar üzerindeki ekonomik ve psikolojik yükün azaldığı, ayrıca tedavi maliyetlerinde de önemli ölçüde düşüş sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, KETEM ve SHM'lerde, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz meme kanseri taraması yapıldığı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Yapay Zeka, Mamografi, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı - Son Dakika

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