Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti - Son Dakika
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Sağlık

Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti

Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yarasa yiyen bir çocuktan bulaşan virüs nedeniyle ülkenin kuzeybatısında 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Henüz tanı koyulamayan hastalığın ölüm oranının yüzde 12.49 olduğu açıklandı.

25.02.2025 13:34
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) duyurduğuna göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında 50'den fazla kişi, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın semptomlarının ortaya çıkışıyla ölüm arasındaki sürenin son derece kısa olduğu belirtildi.

HASTALIĞIN ÖLÜM ORANI YÜZDE 12.49

Salgının 21 Ocak'ta başladığı ve DSÖ verilerine göre şu ana kadar 419 vaka kaydedildiği belirtildi. Bunlardan 53'ünün ölümle sonuçlandığı ve hastalığın ölüm oranının yüzde 12.49 olduğu saptandı ki bu oran Covid-19'da yüzde 3.14'tü.

YARASA YEDİKTEN 48 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Covid-19'da olduğu gibi bu hastalığın da yarasalardan insana geçtiği düşünülüyor. DSÖ'nün Afrika ofisine göre ilk vakalar Boloko kasabasında görüldü. Çocuğun yarasa eti yedikten sonra 48 saat içinde kanamalı ateş semptomlarıyla hayatını kaybettiği bildirildi.

Başlangıçta Ebola veya Marburg gibi bilinen kanamalı ateş hastalıklarından biri olduğu sanılsa da yapılan testler bu hastalıkların negatif çıktığını gösterdi. Bazı vakalarda sıtma da tespit edildi. Özellikle vahşi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili endişeler artarken, vahşi hayvan tüketiminin bu tür hastalıkların yayılmasında etkili olabileceği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ramo:
    pok yeseydin bari 28 2 Yanıtla
  • Basri Tunçbilek:
    yarasa ne lan koyun kuzu yokmu sizin ülkede no san bunlar yav 22 1 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    bütün şu virüslerin yarasadan bulaştığıni biliyorsunuz salaklar ısrarla yarasa yemek nedir keşke bir işe YARASA?? 16 3 Yanıtla
  • Cemil seckin:
    yine klasik dünya sağlık örgütü manipülasyonu.herseyleri yalan 11 5 Yanıtla
  • ci Ayen:
    Bu a. G yar ra sası nı nasıl yakalıyor bu çoçuklar 10 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Yaprak ye lan oğlum 3 1 Yanıtla
  • ömer duman:
    yaprak oevladı başka yiyecek bişey yok zaten 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Bavli:
    Öyle sinsıki planlari patlak vermesin diye herşeyi kılıfına göre uyduruyorlar dava açılmasın diye hicbir şekilde ceza almaları için en güzel şekilde ilerletiyorlar. 1 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    yarasayla ne işiniz var.yiyecek başka bir şey bulamamışlarmı.önce çin şimdide bular.Allah korusun. 0 0 Yanıtla
  • DANS TWERK:
    Bi boğazına dur diyin be kardeşim. Bi durun be 0 0 Yanıtla
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