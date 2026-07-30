Yaş alan büyükler hayata hareketle bağlanıyor - Son Dakika
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Yaş alan büyükler hayata hareketle bağlanıyor

Yaş alan büyükler hayata hareketle bağlanıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hasan Özcan Yaşamevinde yaşayan büyüklerin sağlıklı, aktif ve kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemeyi sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hasan Özcan Yaşamevinde yaşayan büyüklerin sağlıklı, aktif ve kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemeyi sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından haftada iki gün düzenlenen grup egzersizlerine ek olarak, Ula Göletinde gerçekleştirilen yürüyüş ve açık hava egzersizleriyle yaş almış bireylerin fiziksel ve sosyal yaşamları destekleniyor.

Ula Göletinde doğayla iç içe hareket

Hasan Özcan Yaşamevi sakinleri, düzenli egzersiz programlarının yanı sıra Ula Göletinde gerçekleştirilen yürüyüş ve grup egzersizi etkinliğinde bir araya geldi. Fizyoterapist eşliğinde yapılan etkinlikte katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de fiziksel aktivitelerini açık havada sürdürme fırsatı buldu.

Hasan Özcan Yaşamevi sakini Erhan Nasırlı, yaşam evinde belirli bir düzen ve disiplin içerisinde sağlıklı bir yaşam sürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Yaşamevinde bir yaşam disiplini var ve bu düzen sayesinde hayatımızı daha dinamik sürdürebiliyoruz. İleri yaşlarda en önemli konu sağlıklı yaşlanmak ve kaslarımızı koruyabilmek. Evimizde bu imkanlara ulaşmak kolay değildi. Ayrıca Ahmet Başkanımızın açılışta söylediği 'Buradaki büyüklerimizi annemiz, babamız, ablamız gibi göreceğiz' sözü bizler için çok önemli bir güvence oldu"

Kevser Metin, yaşam evinde sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada günlük ve sosyal tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Geziler, film günleri, grup egzersizleri ve birçok etkinlik düzenleniyor. Özellikle egzersizlerin faydasını günlük yaşamımda hissediyorum" dedi.

Başkan Aras: "Büyüklerimizin mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi önceliğimiz"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaş almış vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklediklerini belirterek, her zaman büyüklerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aras, "Yaş almış büyüklerimiz, hayatları boyunca edindikleri bilgi, deneyim ve emekleriyle en kıymetli değerlerimiz. Onların kendilerini güvende, mutlu ve huzurlu hissettikleri, aynı zamanda aktif bir yaşam sürdürebildikleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Hasan Özcan Yaşamevi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla büyüklerimizin hem fiziksel hem de sosyal yaşamlarını destekliyoruz. Büyüklerimizin yaşamdan kopmadan, sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmeleri için sosyal belediyecilik anlayışımızla hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hasan Özcan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaş alan büyükler hayata hareketle bağlanıyor - Son Dakika

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