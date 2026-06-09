Yaz Aylarında Gıda Zehirlenmesi Uyarısı - Son Dakika
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Yaz Aylarında Gıda Zehirlenmesi Uyarısı

Yaz Aylarında Gıda Zehirlenmesi Uyarısı
09.06.2026 10:41
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Uzmanlar, yaz aylarında gıda zehirlenmelerini önlemek için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Gastreonterolog Mustafa Yalçın, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte gıda zehirlenmesi vakalarında da ciddi artış yaşandığını hatırlattı. Özellikle açıkta satılan ve uygun şartlarda saklanmayan gıdaların büyük risk oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Yalçın, "Yaz aylarında basit önlemlerle gıda zehirlenmeleri büyük ölçüde önlenebilir. Bu önlemlerden biri açıkta satılan gıdalardan kaçınmaktır." dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, havaların giderek ısındığını, yüksek sıcaklıkların bakterilerin üremesi için ideal ortam oluşturduğunu söyledi. Yaz aylarında gıdaların çok daha hızlı bozulduğunu belirten Uzm. Dr. Yalçın, özellikle et, tavuk, süt ve deniz ürünleri uygun sıcaklıkta saklanmadığında kısa sürede zararlı hale gelebildiğini kaydetti. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte gıda zehirlenme vakalarını daha çok görmeye başlayacaklarını ifade eden Uzm. Dr. Yalçın "Açıkta satılan yiyecekler, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler ile hijyen kurallarına uyulmayan ortamlarda hazırlanan gıdalar risk taşıyor." diye konuştu.

En sık belirtiler bulantı, kusma ve ishal

Gıda zehirlenmesinin genellikle kısa sürede belirti verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Yalçın, belirtiler hakkında da bilgi verdi. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşin gıda zehirlenmelerinde en sık görülen belirtiler olduğunu kaydeden Yalçın, bazı durumlarda halsizlik ve sıvı kaybına bağlı ciddi tabloların da ortaya çıkabileceğini söyledi.

İlk müdahale hayati önem taşıyor

Uzm. Dr. Yalçın gıda zehirlenmesi vakalarında ilk müdahalenin önemine dikkat çekti. Gıda zehirlenmesi şüphesi durumunda en önemli adımın sıvı kaybını önlemek olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: "Bol su tüketilmeli, mümkünse elektrolit içeren sıvılar alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı, mideyi yormayan hafif gıdalar tercih edilmelidir. Şikayetler şiddetliyse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Doğru bilinen yanlışlar

Öte yandan Uzm. Dr. Yalçın, toplumda yaygın olarak yapılan bazı yanlış uygulamalara da değinip uyarılarda bulundu. Her gıda zehirlenmesinde antibiyotik kullanımı gerekmediğini, bilinçsiz ilaç kullanımının tabloyu daha da kötüleştirebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Yalçın, "Ayrıca kusmayı durdurmak için rastgele ilaç almak veya 'zehir çıktı' düşüncesiyle aşırı müdahalede bulunmak doğru değildir." dedi.

Yaz aylarında basit önlemlerle gıda zehirlenmelerinin büyük ölçüde önlenebileceğini belirten Uzm. Dr. Yalçın, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi. Uzm, Dr. Yalçın, gıda zehirlenmelerinden korunmak için önerilerini şöyle sıraladı: "Gıdaları uygun sıcaklıkta saklayın. Açıkta satılan yiyeceklerden kaçının. Sebze ve meyveleri iyi yıkayın. Çiğ ve pişmiş gıdaları ayrı tutun. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tüketmeyin." - İZMİR

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Gıda Zehirlenmesi Uyarısı - Son Dakika

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