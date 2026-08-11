Yaz Aylarında İdrar Yolu Enfeksiyonuna Dikkat! - Son Dakika
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Yaz Aylarında İdrar Yolu Enfeksiyonuna Dikkat!

Yaz Aylarında İdrar Yolu Enfeksiyonuna Dikkat!
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Op. Dr. Öztaş, yazın su tüketiminin önemini vurgulayarak idrar yolu enfeksiyonlarına karşı uyardı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sonay Öztaş, özellikle kadınları yaz aylarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Op. Dr. Öztaş, "Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücudun sıvı ihtiyacı artıyor. Yeterince su tüketilmemesi ise idrar miktarını azaltarak bakterilerin idrar yollarından uzaklaştırılmasını zorlaştırabiliyor. Özellikle kadınlarda daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonu; idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, acil idrar hissi ve alt karın bölgesinde ağrı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor" dedi.

Op. Dr. Sonay Öztaş, "Sıcak havalarda yeterli su tüketmek ve idrarı uzun süre tutmamak önemli. Deniz veya havuz sonrasında ıslak mayo ile uzun süre kalmaktan da kaçınılmalı" dedi.

Şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztaş, özellikle ateş, titreme, bel veya böğür ağrısı gibi belirtiler varsa enfeksiyonun böbreklere ilerleyebileceğine dikkat çekti.

İdrar yolu enfeksiyonlarında kişinin kendi kendine antibiyotik kullanmasının doğru olmadığını belirten Dr. Öztaş, özellikle tekrarlayan enfeksiyonlarda mutlaka doktor değerlendirmesi yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında İdrar Yolu Enfeksiyonuna Dikkat! - Son Dakika

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