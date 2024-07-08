Yaz sıcağına 'kronik hasta' uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Yaz sıcağına 'kronik hasta' uyarısı

Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Köse, yazın aşırı sıcak havalarının kronik hastaların problemlerini artırdığını belirterek, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcağa fazla maruz kalmamaları gerektiğini söyledi. Sıcaklığın yüksek olmasının kalp hastalarında kalp krizi riskini artırdığını, hava kirliliğinin ve ozon seviyesinin artmasının astım ve KOAH gibi solunum problemlerini tetiklediğini ifade eden Köse, aşırı sıcaklığa uzun süre maruz kalmanın bulantı, kusma, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilere yol açabileceğini ve bilinç bozukluğuna neden olabileceğini vurguladı. Ayrıca, çocuklar ve yaşlıların sıcak havalarda daha ciddi problemlerle karşılaşabileceğini söyleyen Köse, alkol ve kafein tüketiminden kaçınmanın önemli olduğunu belirtti.

08.07.2024 16:55
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Yaz sıcağına 'kronik hasta' uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Köse:

"Yazın havaların aşırı sıcak olması, kronik hastaların problemlerini artırıyor"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Köse; kronik rahatsızlığı bulunan hastaların sıcağa çok fazla maruz kalmamaları gerektiğini söyleyerek, "Yazın havaların aşırı sıcak olması, kronik hastaların problemlerini artırıyor" dedi.

Kronik hastalığı bulunan kişilerin, yaz sıcaklarında problemlerinin arttığını dile getiren Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Köse; "Kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, yazın havaların aşırı sıcak olması, hastaların problemlerini artırıyor. Kalp hastalarında kalp krizi riski artıyor. Sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak, hava kirliliğinin artması, ozon seviyesinin artması, astım ve KOAH gibi hastalıkların alevlenmesi ve solunum problemleri yaşanmasına neden oluyor. Sıcaklık vücutta aşırı sıvı kaybına neden oluyor. Böbrek problemi olanlarda böbrek yetmezliğini alevlendiriyor ve daha kötü böbrek problemlerine yol açıyor. Ayrıca aşırı sıcağı maruz kalmak vücudun kurumasına ve bilincin bulanmasına neden oluyor. Aşırı sıcağa uzun süre maruz kalmak bulantı, kusma, halsizlik, kaslarda kramplar, baş ağrısı, yorgunluğa sebep oluyor. Bilinçte bozulma oluşuyor, bilinç bozulmasına bağlı olarak acil müdahale gerektiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Halk dilinde güneş çarpması gibi bir tablo oluşturuyor. Birde kronik hastalar dışında çocuklarda ve yaşlılarda daha ciddi problemlerin oluşmasına neden olabiliyor. Çocukların ve yaşlıların ısıyı vücudun düzenleme mekanizmasının daha yavaş olması ve çocuklarda daha çabuk düzenleyememesi nedeniyle çocuklar daha çok etki alanında bulunuyor. Sadece kronik hastalar değil, bu yaşlara da dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sıcak havalarda alkol ve kafein tüketiminden kaçınmanın çok önemli olduğunu söyleyen Köse; "Kronik hastalar dışında ciltte yanıkların uzun süre güneşe maruz kalması cilt kanserlerine neden olabiliyor. Ciltte döküntülere neden olabiliyor. Psikolojik sorunlar oluşabiliyor. Bunlardan korunma yöntemleri çok önemli. Serin yerlerde bulunma, açık renkli ve ince giysiler tercih etme, güneş kremi kullanma, saat 12.00 ve 16.00 arasında mümkünse dışarı çıkmama, fiziksel aktiviteleri azaltma, alkol ve kafein gibi içeceklerden kaçınma önemli. Çünkü alkol ve kafein gibi içecekler vücuttan su atmayı artırır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yaz sıcağına 'kronik hasta' uyarısı - Son Dakika

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