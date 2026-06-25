Yaz Sıcakları Gıda Zehirlenmesini Tetikliyor - Son Dakika
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Yaz Sıcakları Gıda Zehirlenmesini Tetikliyor

Yaz Sıcakları Gıda Zehirlenmesini Tetikliyor
25.06.2026 10:54
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Doç. Dr. Mustafa Doğan, sıcakların gıda zehirlenmelerini artırabileceğini belirtti ve uyarıda bulundu.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, artan sıcaklıkla gıda zehirlenmelerinin tetiklenebileceğini belirterek, "Bulantı, kusma, halsizlik, ishal gibi şikayeti olan insanlar bunların geçmesini beklememeli, çok tehlikeli tablolara, böbrek yetmezliğine, hayati tehdit eden tablolara sebebiyet verebilir. En yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, hızlıca tedavi altına alınmaları gerekir. Bu durum yoğun bakıma kadar götürebilir" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yaz ayları ile birlikte artan hava sıcaklıklarının, gıdalarda hızlı bozulmalara yol açabileceğini söyleyip, olası zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu. Bazı gıdaların, yüksek sıcaklıkta 4-6 saat içerisinde bozulabildiğini dile getiren Doç. Dr. Doğan, "Gıdalar sıcaklığa bağlı olarak çok hızlı olarak bozulabilirler. 4-6 saat içerisinde bozulan gıdalar var. Bunların başında da pirinç pilavı ve tavuk gelmektedir. Bunların kombinasyonu sık tüketilen iki ürün. Bunların dışında yine kremalı, yağlı gıdalar hızlı bozulur. Midye vesaire, tavuk döner bunlar belli 7 saatin üzerinde açık alanda isyan maruz kaldığında hızlı bozulan gıdalardır" diye konuştu.

'AŞIRI SIVI KAYBI, KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNE SEBEBİYET VEREBİLİR'

Olası zehirlenme durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Bunların tüketilmesi sonrasında bulantı, kusma, halsizlik, ishal gibi şikayeti olan insanlar bunların geçmesini beklememeli, çok tehlikeli tablolara, böbrek yetmezliğine, hayati tehdit eden tablolara sebebiyet verebilir. En yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, hızlıca tedavi altına alınmaları gerekir. Bu durum yoğun bakıma kadar götürebilir. Eğer aşırı bir sıvı kaybı varsa, kişinin hayatını kaybetmesine de sebebiyet verebilir. Bu nedenle hafife alınmaması gereken ciddi bir sağlık durumudur. Gıdalar tüketileceği kadar pişirilmeli. Açık alanda bırakılmamalı. Buzdolabında dahi olsa bekleme süresi 24 saati geçmeyecek şekilde bir gıda tüketim şekli planlanmalıdır" dedi.

'SICAK ÇARPMASI, BİLİNÇ DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YARATABİLİR'

Özellikle kalp ve damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, santral sinir sistemleri gibi hastalıkların, sıcaklık artışıyla şiddetinin artabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, "Damar çaplarının genişlemesi, terleme, sıvı kaybı; bunlar ani tansiyon düşmelerine, tansiyon yükselmelerine, böbrek yetmezliğine sebebiyet verebilirler. Ayrıca diyabeti tetikleyebilir. Şeker düzeylerinde, takiplerinde dengesizliğe sebebiyet verebilirler. Sıcak çarpması dediğimiz tablo, aşırı ısıya, yüksek ısıya maruz kalma ise bilinç durumunda değişikliklere sebebiyet verebilir" dedi.

'11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA ÇIKMASINLAR'

Doç. Dr. Mustafa Doğan, kronik rahatsızlığı bulunan kişilere tavsiyelerde bulunarak, "Öncelikle ilk tedbir korunmadır. Hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu saat 11.00 ile 16.00 arasında, bu kişilerin açık havada durmamaları gerekir. Meslek gereği zorunlu durmaları gerekiyorsa da gölgede durmalarını öneririz. Artı vücutlarını rahatlatacak, terlemeyi kolaylaştıracak ince kıyafetler giymelerinin öneririz. Bol miktarda sıvı tüketmeleri, mevsime uygun beslenmeleri, ağır gıda tüketilmesinden kaçınmalarını önermekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Doğan, Hava Durumu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcakları Gıda Zehirlenmesini Tetikliyor - Son Dakika

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