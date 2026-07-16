Yaz Sıcaklarında Sağlık Uyarıları

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımına bağlı gelişen lejyoner hastalığı (klima zatürresi) ile gıda ve su kaynaklı yaz ishallerinde belirgin artış yaşandığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, son yıllarda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle alışveriş merkezleri, iş yerleri, oteller ve evlerde klima kullanımının yaygınlaştığını söyledi. Klimaların uygun şekilde temizlenmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Özkaya, "Yaz aylarında halk arasında 'klima çarpması' olarak bilinen, tıbbi adıyla lejyoner hastalığına bağlı zatürre vakalarını kış aylarına göre çok daha sık görüyoruz. Klima sistemlerinde ve su depolarında üreyen 'legionella' bakterisi, klima aracılığıyla akciğerlere ulaşarak ciddi zatürreye neden olabiliyor" dedi.

"Ofis ve bankalarda çalışanlar risk altında bulunuyor"

Son günlerde baş ağrısı, göz, burun ve boğazda tahriş, geçmeyen öksürük, boğazda gıcık hissi, baş dönmesi ve kaşıntı gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığını belirten Özkaya, "Lejyoner hastalığında öksürük, yüksek ateş, eklem ağrıları ve halsizlik ön plandadır. Özellikle otellerde tatil yapanlar, merkezi havalandırma sistemlerinin bulunduğu iş yerleri, kongre merkezleri, termal tesisler, ofis ve bankalarda çalışanlar risk altında bulunuyor. Klimaların filtre ve bakımının düzenli olarak yapılması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Saklanmayan yiyeceklerin tüketilmesi ve kirli suların kullanılması neden oluyor"

Yaz aylarının bir diğer önemli sağlık sorununun ise sıcak havalarda artan gıda ve su kaynaklı enfeksiyonlar olduğuna dikkat çeken Özkaya, "Yüksek sıcaklıklarda bakteri ve virüsler gıdalarda çok hızlı çoğalıyor. Uygun şartlarda saklanmayan yiyeceklerin tüketilmesi ve kirli suların kullanılması, yaz ishali olarak bilinen enfeksiyonların en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Bu hastalıklar yaz aylarında acil servis ve hastane başvurularının en sık sebeplerinden biri haline geliyor" şeklinde konuştu.

Uyarılar

Yaz ishallerini tetikleyen başlıca risk faktörlerinin bozulmuş gıdalar, kontamine su ve buz, yetersiz el hijyeni ile kirli havuz ve deniz sularının yutulması olduğunu belirten Özkaya, sıcak havalarda soğuk zincirin korunmasının ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) özellikle tropikal iklime sahip bölgelerde çiğ tüketilen marul ve benzeri yapraklı sebzeler aracılığıyla bulaşabilen paraziter enfeksiyonlara karşı uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Özkaya, bu enfeksiyonların sık ve sulu ishal, mide bulantısı, karın krampları, şişkinlik ve hafif ateş gibi belirtilere yol açabileceğini söyledi. Vatandaşlara ve gıda işletmelerine de çağrıda bulunan Prof. Dr. Özkaya, "Yeşillikler bol suyla iyice yıkanmalı, mümkünse pişirilerek tüketilmeli, marul ve yeşil soğanın dış yaprakları temizlenmelidir. Gıda hazırlayan işletmeler hijyen kurallarına azami özen göstermeli, klimaların da düzenli bakım ve temizliği ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN