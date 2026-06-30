Yaz Tatilinde Çocuk Sağlığına Dikkat!

Yaz tatili çocuklar için deniz, havuz ve açık havada geçirilen uzun günler anlamına gelirken Acıbadem Bodrum Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Burak Seven mevsim değişikliğiyle birlikte kulak enfeksiyonlarından güneş yanıklarına, sıvı kaybından sinek ısırıklarına kadar birçok sağlık sorununun da arttığına dikkat çekti. Özellikle gün boyu sudan çıkmayan çocuklarda dış kulak enfeksiyonunun sık görüldüğünü söyleyen Seven, çocuklarda kulakta kaşıntı, dolgunluk hissi, ağrı ve akıntıya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

"Yazın kulak ağrısının nedeni orta kulak değil, yüzücü kulağı olabilir"

Kış aylarında çocuklarda daha çok orta kulak enfeksiyonlarının görüldüğünü belirten Seven, yaz döneminde farklı bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek "Yazın en sık gördüğümüz sorunlardan biri dış kulak yolu enfeksiyonu, yani halk arasında bilinen adıyla 'yüzücü kulağıdır'. Kulakta uzun süre kalan nem, kaşıntı, dolgunluk hissi, ağrı ve bazen akıntıya neden olabilir. Özellikle gün boyu sudan çıkmayan çocuklarda risk belirgin şekilde artar" diye konuştu.

Yüzme sonrasında kulakların havluyla nazikçe kurulanması gerektiğini belirten Seven, "Kulak içine pamuklu çubuk sokmak sanılanın aksine koruyucu bariyeri bozuyor. Kulak kiri aslında doğal bir kalkandır" dedi.

"Çocuklar susadıklarını unutabiliyor"

Yaz aylarında ailelerin en sık gözden kaçırdığı konunun sıvı tüketimi olduğunu ifade eden Seven, "Çocuklar oyuna daldıklarında ya da havuzda serinlerken susadıklarını fark etmeyebilirler. Halsizlik, baş ağrısı, ağız kuruluğu ve koyu renkli idrar, vücudun susuz kaldığının erken uyarı işaretleridir" ifadelerini kullandı.

Şekerli ve gazlı içeceklerin suyun yerini tutmadığını vurgulayan Seven, "Yaz aylarında çocuklar için en önemli sıvı kaynağı sudur. Susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su içmeleri teşvik edilmelidir" diye konuştu.

"Güneş kremi tek başına yeterli değil"

Çocukları güneşten korurken yalnızca güneş kremine güvenmenin doğru olmadığını ifade eden Seven, "En etkili korunma yöntemi, güneşle doğru saatlerde buluşmaktır. Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çocukların doğrudan güneş altında kalmaması gerekir. Şapka, açık renkli kıyafetler ve gölgede vakit geçirmek de en az güneş kremi kadar önemlidir" dedi.

"Bazı çocuklarda sinek ısırıkları daha fazla şişebilir"

Yazın en sık şikayet nedenlerinden birinin de sinek ısırıkları olduğunu söyleyen Seven, "Bazı çocuklarda bağışıklık sistemi sineğin salgısına daha güçlü tepki verebilir. Kızarıklık ve şişliğin fazla olması çoğu zaman enfeksiyon anlamına gelmez. Ancak kızarıklık hızla büyüyorsa, bölgede aşırı sıcaklık, ağrı, akıntı veya ateş gelişiyorsa mutlaka bir hekime başvurulmalıdır" diye konuştu.

"Önemli olan çocuğun uzun süre ıslak mayo ile kalmaması"

Ailelerin en sık yönelttiği sorulardan birinin "Deniz mi, havuz mu?" olduğunu belirten Seven, "Hijyen şartlarına dikkat edildiği sürece her ikisinin de çocuk gelişimine katkısı vardır. Asıl önemli olan çocuğun uzun süre ıslak mayo ile kalmamasıdır. Bu durum cilt tahrişleri, pişik ve mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Ayrıca havuzdan çıktıktan sonra duş almak, klorun cilt ve göz üzerindeki etkilerini azaltmak açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Seven, yaz aylarında alınacak basit önlemlerin çocukların tatilini hastalıklarla geçirmek yerine sağlıklı ve keyifli geçirmelerine yardımcı olacağını sözlerine ekledi. - MUĞLA