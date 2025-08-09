Yazda Diş Sağlığına Dikkat!

YAZ aylarında artan dondurma ve şeker tüketiminin çocukların diş sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Büşra Koca, çocukların tatlı tüketiminin tamamen yasaklanmaması ve tatlı sonrası mutlaka diş bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yaz mevsimiyle birlikte çocukların dondurma ve şekerli yiyeceklere olan ilgisi artıyor. Bu durum ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Büşra Koca, diş fırçalama alışkanlığının küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek ailelere uyarılarda bulundu.

'YASAKLAMAK YERİNE DOĞRU ALIŞKANLIKLAR KAZANDIRMALIYIZ'

Ailelerin süreci oyunlaştırarak çocuklara keyifli hale getirebileceğini belirten Dt. Koca, yazın çocuklarda dondurma ve şeker tüketme isteğinin arttığını, bu isteğin kısıtlanmasının doğru olmadığını söyledi. Ancak bu gıdaların tüketiminden sonra mutlaka diş bakımının yapılması ve fırçalama süresinin en az 2 dakika olması gerektiğini vurguladı. Çikolata, dondurma ve şekerli gıdaların diş çürüklerine yol açabileceğine dikkat çeken Dt. Koca, hastalarına kesin yasak koymadığını, ancak haftada bir gün sınırlandırılmış şekilde tüketmelerini önerdi. "Tüketim sonrası dişlerin mutlaka fırçalanması şart" dedi.

DİŞ FIRÇALAMAK TÜM AĞIZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Diş fırçalamanın yalnızca diş sağlığı için değil, diş etleri ve genel ağız bakımı açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Dt. Koca, çocukluk çağında kazandırılan bu alışkanlıkların ömür boyu devam edeceğini söyledi. Dt. Koca, "Çocuklara küçük yaşta ağız bakımını öğretirsek, bu ileride alışkanlık haline gelir. Elbette çocuklar dondurma, çikolata, şekerli şeyler tüketebilir. Ancak tek istediğimiz diş fırçalamamızı ihmal etmeyeceğiz. Bu alışkanlığı kazanmadan hiçbir tüketim sağlıklı değil" diye konuştu.