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Yazın Enfeksiyon Riskine Dikkat!

Yazın Enfeksiyon Riskine Dikkat!
09.07.2026 12:15
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Dr. Toyganözü, yaz aylarında enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen ve kuruluk öneriyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Can Toyganözü, nemli ortamın mantar enfeksiyonlarının gelişimine zemin hazırladığını belirterek, "Bu nedenle yüzme sonrasında mümkün olan en kısa sürede kuru kıyafetlere geçilmesi gerekir" dedi.

Alınacak basit ama etkili önlemlerin günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi kadınlar açısından hem enfeksiyon riskini azaltıyor hem de yaz mevsiminin daha güvenli ve konforlu geçirilmesine katkı sağlıyor. Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Can Toyganözü, özellikle enfeksiyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek uyarı ve önerilerde bulundu.

Sıcak hava enfeksiyon riskini artırıyor

Toyganözü, yaz aylarında yükselen sıcaklık ve nem oranının, bakteri ve mantarların çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğunu belirterek, "Özellikle uzun süre ıslak mayo veya terli kıyafetlerle kalmak vajinal enfeksiyon riskini artırır. Kaşıntı, kötü kokulu akıntı, yanma ve tahriş gibi şikayetlerin görülmesi halinde kendi kendine ilaç kullanmak yerine bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması önemlidir. Genital bölge hijyenine dikkat edilmesi enfeksiyonlardan korunmada önemli rol oynar. Ancak hijyen amacıyla kullanılan parfümlü sabunlar, spreyler ve kimyasal içerikli ürünler vajinanın doğal florasını bozarak tam tersine enfeksiyon riskini artırabilir. Bu bölgenin yalnızca suyla veya hekim önerisi doğrultusunda uygun ürünlerle temizlenmesini, pamuklu iç çamaşırlarının tercih edilmesini ve iç çamaşırlarının düzenli olarak değiştirilmesi gerekir" diye konuştu.

Su tüketimi ihmal edilmemeli

Sıcak havalarda artan terleme nedeniyle vücudun daha fazla sıvı kaybettiğini belirten Dr. Hasan Can Toyganözü, "Yeterince su tüketilmediğinde ise idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları gelişebilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, taze sebze ve meyvelerden zengin ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak ve aşırı şekerli gıdalardan kaçınmak hem bağışıklık sistemini hem de kadın sağlığını destekler. Yaz aylarında en sık yapılan hatalardan biri de deniz veya havuz sonrasında uzun süre ıslak mayo ile kalmaktır. Nemli ortam, mantar enfeksiyonlarının gelişimine zemin hazırlar. Bu nedenle yüzme sonrasında mümkün olan en kısa sürede kuru kıyafetlere geçilmesi gerekir. Ayrıca hijyen şartlarından emin olunmayan havuzların tercih edilmemesi de enfeksiyon riskini azaltan etkili bir önlemdir" dedi.

Belirtiler hafife alınmamalı

Vajinal akıntıda renk veya koku değişikliği, idrar yaparken yanma, kasık ağrısı, ateş ya da şiddetli kaşıntı gibi belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Toyganözü, "Erken dönemde yapılan muayene ve doğru tedaviler, yaşam kalitesini artırırken daha ciddi sağlık sorunlarının gelişmesini de önleyecektir" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında alınacak önlemlerin kadın sağlığını korumada büyük fark oluşturabileceğini söyleyen Dr. Toyganözü, basit ama etkili 10 önerilerde bulundu:

"Gün boyunca yeterli miktarda su tüketin.

Deniz veya havuz sonrası ıslak mayonuzu vakit kaybetmeden değiştirin.

Pamuklu ve hava alan iç çamaşırlarını tercih edin.

Genital bölgede parfümlü veya kimyasal içerikli temizlik ürünleri kullanmayın.

Hijyeninden emin olmadığınız havuzlara girmeyin.

Sebze ve meyve ağırlıklı, dengeli bir beslenme düzeni oluşturun.

Güneşin en yoğun olduğu saatlerde uzun süre dışarıda kalmamaya özen gösterin.

İdrarınızı uzun süre tutmayın ve tuvalet hijyenine dikkat edin.

Şikayetiniz olması durumunda kendi kendinize herhangi bir ilaç kullanmayın.

Kaşıntı, akıntı, kötü koku veya yanma gibi şikayetleri ciddiye alarak bir uzmana başvurun." - ADANA

Kaynak: İHA

Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yazın Enfeksiyon Riskine Dikkat! - Son Dakika

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