Yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği Yayınlandı

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Sağlık hizmetleri Genel Müdürü Velioğlu, Özel Hastaneler Yönetmeliğini anlattı

Genel Müdür Velioğlu: "Yakında diğer sağlık kuruluşlarının yönetmeliğini de çıkaracağız"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin detaylarını anlattı. Velioğlu, yakın zamanda laboratuvar, tıp merkezleri ve görüntüleme merkezleri gibi diğer sağlık kuruluşlarına yönelik yönetmelik hazırlanacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla yenilenen Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özel hastanelere yönelik uygulanan denetim sisteminden işletmesine kadar birçok alanda kurallar yeniden düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, özel hastanelerin tamamını kapsayan yeni bir yönetmelik hazırladıklarını ve yakın zamanda laboratuvar, tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri gibi diğer sağlık kuruluşlarına yönelik yönetmelik hazırlanacağını açıkladı.

Velioğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ilk defa 2002 yılında yayımlandığını ve ilerleyen zamanla birlikte değişen sağlık hizmet kalite standartları, tıbbi cihaz teknolojileri ve denetim değerlendirme modelleri doğrultusunda sektör paydaşlarla yapılan uzun istişareler ve saha araştırmaları sonucunda Özel Hastaneler Yönetmeliğinin adeta sil baştan revize edildiğini kaydetti.

Genel Müdür Velioğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Özel Hastaneler Yönetmeliğiyle hem özel sağlık kuruluşları hem de sağlık hizmetinden yararlanan vatandaşların avantajının korunduğuna dikkati çekti.

"Akademisyenlerden oluşmuş, her branşa özgü denetim değerlendirme bilimsel komisyonu kurdu"

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yeni bir denetim modelinin hayata geçtiğini kaydeden Velioğlu, "Akademisyenlerden oluşmuş, her branşa özgü denetim değerlendirme bilimsel komisyonu kurduk. Bu bilimsel komisyon amacı ne? Erken uyarı sistemi diyebileceğimiz yapay zeka destekli merkezdeki uygunsuzluk tespiti halinde o ile gidilecek, o hastane, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme tetkikleri, hastanın aldığı tedavi ve süreçlerini tamamen değerlendirecek. Uygunsuz bir durum tespiti halinde de bakanlığımıza bildirecek ve o özel sağlık kuruluşuna biz gerekli müeyyideleri özel sağlık kuruluşuna uygulayacağız" dedi.

Yeni yönetmelikle her hastanede artık karekod uygulamasının zorunlu kılındığını belirten Velioğlu, bu sayede sağlık kuruluşlarının görünür yerlerinde yer alan karekodun okutulmasıyla vatandaşların hekim memnuniyeti ile ilgili geri bildirim yapabileceklerinin altını çizdi.

"Yakında diğer sağlık kuruluşlarının yönetmeliğini de çıkaracağız"

Genel Müdür Velioğlu, özel hastanelerin "Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü" tarafından akredite edilmesinin zorunlu hale geldiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem tıbbi hizmetler açısından hem idari hizmetler açısından komisyonlar var. Bu komisyonlar bu hastaneyi değerlendirecek ve çok zor bir süreç olacak. Bu süreci geçen hastanelerde artık vatandaşlar kendi lehlerine göre güvenli bir şekilde sağlık hizmetini alabilecekler. Özel hastaneler, özel sağlık kuruluşlarının tamamını kapsayan bir yönetmelik çıkarttık ama yakında diğer sağlık kuruluşlarının (laboratuvar, tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri) yönetmeliğini de çıkaracağız. Sağlık turizmi yapan özel sağlık kuruluşlarının tamamına TÜSKA akreditasyonunu zorunlu hale getirdik."

Özel hastanelerin taşınma veya kadro taşıma uygulamasına yönelik de yeniliklerin olduğunu vurgulayan Velioğlu, "Bir hastane açılış ruhsatı veriyoruz. Burada vatandaşlarımız alışıyor, tedavilerini alıyor fakat bir gün bir bakıyorsunuz hastane kapanmış, tabelasını sökmüş başka bir yere taşınmış. Hekim kadroları da böyle taşınıyordu. Biz bunları da kaldırdık. Arada simsarlar, aracılar müthiş büyük bir meblağlarla bunları satıyordu. Biz bunları da kaldırdık" şeklinde konuştu.

Depreme karşı önlem

Yeni yönetmelik çerçevesinde deprem riski olan binalarda sağlık hizmeti verilmesinin önüne geçmek için yeni düzenlemelerin yer aldığını belirten Genel Müdür Velioğlu, "Bu yönetmelikle deprem riski olan binalarda hizmet veren özel hastanelere ya yerinde dönüş, modern binada hizmet ver ya da aynı il içerisinde taşın, modern binada hizmet ver. Biz de sana kolaylık sağlayalım ve teşvik verelim. Bu da özel hastaneler için büyük bir avantaj" diye konuştu.

Yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde palyatif bakım yatağı açmak isteyen özel hastanelere fırsat tanındığını bildiren Velioğlu, "Uzun süreli yatan hastalarınızı buraya direne edin ve burada takip edin dedik. Bu da onlara ilave yatak olduğu için büyük bir avantaj oldu" dedi.

"Üçüncü kişiler eliyle sunulan hizmetin tespiti halinde ruhsatın iptaline kadar giden müeyyideler uygulayacağız"

Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesi durumunun kaldırıldığına vurgu yapan Velioğlu, "Örneğin göz hastalıkları hizmeti veya fizik tedavi hizmeti gibi kural dışı uygulamalar vardı ama bizim bunu tespit etmemiz hemen hemen mümkün olamıyordu. Biz bunlara çok detaylı bir şekilde denetim ve değerlendirme yapacağız. Tespitimiz halinde sağlık kuruluşunun ruhsatının iptaline kadar giden müeyyideler uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Velioğlu, ayrıca, özel hastanelerde uygulanan fahiş fiyatın şikayet edilmesi veya bakanlık tarafından tespit edilmesi halinde hem bakanlık hem de SGK tarafından bahse konu özel hastaneye yönelik en ağır yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Yönetmelikte sağlık personellerine de yeni istihdam alanlarının açıldığına değinen Velioğlu, özel hastanelerin yeni yönetmelik dolayısıyla bünyesinde eczane ve radyoterapi teknikeri bulundurma zorunluluğunun getirildiğini sözlerine ekledi.