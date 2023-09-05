Yeni Zelanda'da Sezaryen Doğumda Cerrahi Alet Unutulması Skandalı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da Sezaryen Doğumda Cerrahi Alet Unutulması Skandalı

Yeni Zelanda\'da Sezaryen Doğumda Cerrahi Alet Unutulması Skandalı
Son Güncelleme: 05.09.2023 11:59

Yeni Zelanda'da 2020'de sezaryen doğum yapan kadının karnında cerrahi alet unutulmasının ardından yapılan incelemede Auckland Bölge Sağlık Kurulu'nun hasta hakları kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Yeni Zelanda'da 2020'de sezaryen doğum yapan kadının karnında cerrahi alet unutulmasının ardından yapılan incelemede Auckland Bölge Sağlık Kurulu'nun, hasta hakları kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde 2020'de sezaryenle doğum yapan bir kadının karnında ameliyat yarasını açık tutmak için kullanılan, yemek tabağı büyüklüğünde yumuşak bir tüp aleti olan Alexis yara retraktörü (AWR) unutuldu. Unutulan alet, kadının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis de dahil olmak üzere birkaç kez doktora gitmesinin ardından karın BT taramasında aletin fark edilmesiyle doğumdan yaklaşık 18 ay sonra kadının karnından çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Auckland Bölge Sağlık Kurulu'nun hasta hakları kurallarını ihlal ettiğine karar verildi. Yeni Zelanda Sağlık ve Engellilik Komisyon Üyesi Morag McDowell tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili "Auckland Bölge Sağlık Kurulu, sezaryen ameliyatı sonrasında bir kadının karnında cerrahi bir alet bırakarak Sağlık ve Engelli Hizmetleri Tüketici Hakları Kurallarını ihlal etmiştir. Raporumda da belirtildiği üzere, bu vakada bakım uygun standardın önemli ölçüde altında kalmış ve kadının uzun süre sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Bunun meydana gelmesini önleyecek sistemlerin mevcut olması gerekirdi" ifadelerine yer verdi.

CERRAHİ ALET SAYIMINA AWR'LER EKLENDİ

Auckland Bölge Sağlık Kurulu'na, kadına mektup yazarak özür dilemesi ve cerrahi alet sayımın bir parçası olarak AWR'lerin dahil edilmesi yönündeki direktifin tüm personele gönderildiğini teyit etmesinin tavsiye edildiği belirtildi. Ayrıca Kurul'un, başka işlemlerin yapılıp yapılmayacağını belirlemek üzere Davalar Direktörü'ne sevk dildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Acil Servis, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Zelanda'da Sezaryen Doğumda Cerrahi Alet Unutulması Skandalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Sezaryen Doğumda Cerrahi Alet Unutulması Skandalı - Son Dakika
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