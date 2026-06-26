Yerli Kalp-Akciğer Makinesi İlk Kez Kullanıldı - Son Dakika
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Yerli Kalp-Akciğer Makinesi İlk Kez Kullanıldı

26.06.2026 09:13
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Bakan Memişoğlu, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli makinenin ilk kez kullanıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ASELSAN tarafından geliştirilen Lifeline HLM Kalp-Akciğer Makinesi'nin ilk kez kullanıldığını belirterek "Biz bir araya geldiğimizde, birlikte hareket ettiğimizde gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz"

ASELSAN tarafından geliştirilen ve hayvan deneyleri ile klinik çalışmalarının Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından gerçekleştirildiği Lifeline HLM Kalp-Akciğer Makinesi ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında başarıyla kullanılarak klinik kullanımına alındı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hasta Bülent Yeniay'ı ziyaret etti. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, bu gelişmenin Türk sağlık sanayisinde dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli, Türkiye Sağlık Sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren, üreten sağlıkta Türkiye yüzyılını yaşamak için elimize geldiğince çalışıyoruz" diye konuştu.

"Gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz"

Projede emeği geçen ASELSAN'ın mühendislerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Memişoğlu, "Biz bir araya geldiğimizde birlikte hareket ettiğimizde gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz. Bizim çalışmamız buradaki arkadaşların başarısı ve yeteneği sayesinde. Onların hizmetkarı olarak çalışıyoruz. Onlar gerçekten kahramanlarımız" ifadelerini kullandı.

"Dünyada iddialı hale gelmeye kararlıyız"

Türkiye olarak, hep iyiliğin tarafında olduklarını belirten Memişoğlu, "Onun için sağlık da iyilik tarafı dünyada. Biz de elimizden geldiğince bu iyilik tarafının daha iyi olması için hem teknolojisini hem cihazı üretmeye ve dünyada iddialı hale gelmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

"Hastaların sağlıklarına zarar verecek bağımlılıklardan uzak kalmalarını istiyoruz"

Toplumun sağlıklı kalmak için çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Kalp hastalığın en önemli sebebini özellikle belirtmek istiyorum. Risklerinin en önemli risklerinin birkaç tanesini saymak istiyorum. Sigara, tütün alışkanlıklarından, kilodan uzak durması lazım. Hareketli olması lazım. Onun için biz insanlara özellikle koruyan sağlıkla ilgili hareket etmelerini beslenmelerine dikkat etmelerini ve özellikle kendi sağlıklarına zarar verecek tütün gibi bağımlılıklardan, internet bağımlılıklarından uzak kalmalarını istiyoruz. Biz insanlarımızı seviyoruz, onların sağlıklı kalmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu'na; TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve UGES Sektör Başkanı Alaattin Dökmen, ASELSAN Sağlık Program Direktörü Fatih Tan, Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Levent Öztürk, Göğüs Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Çağrı Yayla da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Aselsan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yerli Kalp-Akciğer Makinesi İlk Kez Kullanıldı - Son Dakika

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