Yeşilay\'dan Bağımlılıklara Karşı Farkındalık

Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından açılan stantta, vatandaşları bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Yeşilay Balıkesir Şubesi gönüllüleri, Salih Tozan Kültür Merkezi önünde stant açarak vatandaşları bağımlılıklara karşı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışması yaptı.

Standa gelen çocuklar için yüz boyaması ve resim yapabilecekleri alanlar oluşturularak keyifli vakit geçirmelerini sağlandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, insan sağlığını bağımlılık doğurucu risk faktörlerinden korumak ve insan onuruna saygı duyulmasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Canbulat, başta alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları olmak üzere her türlü bağımlılık doğurucu faktör ve sürece karşı programlar yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.