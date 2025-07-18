Yeşilay ile Bağımlılığa Son - Son Dakika
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Sağlık

Yeşilay ile Bağımlılığa Son

18.07.2025 11:32
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Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde destek alan S.K, 20 yıllık alkol bağımlılığını geride bıraktı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı hizmet sayesinde 20 yıl süren alkol bağımlılığını geride bırakan S.K, ailesiyle sağlıklı ve huzurlu bir yaşama adım attı.

Esnaf S.K, alkol kullanmaya 20'li yaşlarında arkadaş çevresinden etkilenerek başladı.

Bağımlılığın farkına zamanla varan ancak bunu kabullenmekte güçlük çeken 48 yaşındaki S.K, bu dönemde başta ailesiyle olan ilişkilerinin zedelenmesi olmak üzere birçok olumsuzlukla karşılaştı.

Bağımlılıktan kurtulma sürecini AA muhabirine anlatan S.K, hayatında temiz bir sayfa açtıktan sonra eşi ve çocuklarıyla iletişiminin güçlendiğini söyledi.

Daha önce sık sık alkolü bırakmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını aktaran S.K. araştırmalarının ardından YEDAM'a ulaştığını belirtti.

YEDAM'ın desteği sayesinde alkolü bıraktığını ifade eden S.K, "20 yıl alkol kullandım. YEDAM'a gelinceye kadar bağımlı olduğumun farkında değildim. Bağımlı olduğumun farkına buraya gelince vardım. İlk zamanlar her hafta hiç aksatmadan seanslara, eğitimlere atölyelere katılarak merkezde olabildiğince vakit geçirdim." ifadelerini kullandı.

S.K, YEDAM'dan aldığı danışmanlıktan sonra hayatındaki değişimi şu sözlerle anlattı:

"YEDAM'dan aldığım danışmanlık sayesinde 4 yıldır alkol kullanmıyorum. Artık çok konforlu bir hayatım var. Eşimle hiç kavga etmedik, tartışmadık bile. Çocuklarımın bana davranışı 30 kat olumlu yönde arttı. Eve alkollü bir şekilde geldiğimde çocuklarım belki benden korkuyor, çekiniyordu. Şu an aile bağlarımız arttı, bana daha çok güveniyorlar. Alkolü bırakma konusunda beni desteklediler, hayata bakışım daha farklı oldu. Kararlarımı alkol etkisinde değil daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde alıyorum. 4 yıldır yanlış bir karar almadım."

9 yılda 30 bin kişi YEDAM'a başvurdu

YEDAM Çankaya Uzman Psikoloğu Gökhan Arıburnu ise bağımlılıkla mücadele eden kişilerin ve ailelerin "115 numaralı danışma hattı"ndan YEDAM'a ulaşıp randevu alabileceklerini belirtti.

Görüşmelerin gizlilik esasında gerçekleştiğini vurgulayan Arıburnu, "Danışanlarımızın YEDAM'a başvurmadan önce endişe ettikleri durumlardan biri gizlilik esası, biz burada gizliliğe çok önem veriyoruz. Buradan danışmanlık aldıkları hiçbir şekilde bilinmiyor." dedi.

Arıburnu, 2016 ile 2025 yılları arasında alkol ve madde bağımlılığından kurtulmak için 30 bin kişinin YEDAM'a başvurduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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