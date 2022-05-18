Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor - Son Dakika
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Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor

18.05.2022 11:56

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler Büşra Gizem Tarı ve Mizgin Bezeng, iş stresini mesai saatleri dışında flüt ve santur çalarak atıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler Büşra Gizem Tarı ve Mizgin Bezeng, iş stresini mesai saatleri dışında flüt ve santur çalarak atıyor.

Hastanenin yoğun bakım servisinde görevli hemşire Büşra Gizem Tarı ve çocuk acilde görev yapan arkadaşı hemşire Mizgin Bezeng, mesai saatleri dışında zaman zaman bir araya gelip enstrüman çalıyor.

Hemşireler, çaldıkları flüt ve santur (kanuna benzeyen, telli çalgı) sayesinde hem ruhlarını dinlendiriyor hem de moral buluyor.

Büşra Gizem Tarı'nın flüt, Mizgin Bezeng'in ise santur çaldığı buluşmalar, hemşireleri iş stresinden uzaklaştırıyor.

Anestezi yoğun bakım hemşiresi Büşra Gizem Tarı, AA muhabirine, yoğun bakım hemşireliğinin zor olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınında iş yüklerinin arttığından bahseden Tarı, "Hemşirelik mesleği psikolojik ve fiziksel anlamda yapması gerçekten zor bir iş. Yoğun tempoda çalıştığımız için biz de stres altında kalabiliyoruz. Hasta insanlar da stres altında oldukları için bazen bizi anlayamayabiliyorlar ama bizler onları her konuda anlayıp onlara destek olmak zorundayız." dedi.

Tarı, çocuk yaşlardan bu yana flüt çalmaya meraklı olduğunu belirterek, mesleğe başladıktan sonra 2017 yılında bu müzik aletini çalmayı öğrendiğini anlattı.

Flüt çalmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getiren Tarı, "Stresli bir işin ardından insanın bir enstrümanla uğraşması ve bir enstrümana sahip olması gerçekten çok rahatlatıcı. Hemşire arkadaşım Mizgin'le bir araya gelip sanatsal faaliyetlerimizi birlikte yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Psikolojik olarak da dinlenmemiz gerekiyor"

Çocuk acil servis hemşiresi Mizgin Bezeng de iş stresinin yanı sıra psikolojik olarak da bedenlerini dinlendirmek zorunda olduklarına işaret etti.

Mesleğin zorluklarından bahseden Bezeng, şunları kaydetti:

"İşimizi yaptığımız sırada çok hüzünlendiğimiz zamanlar da oluyor. Eve gittiğimiz zaman bazen bunu atlatmanız çok zor olabiliyor. Gün geliyor yaşadığımız üzücü olaylar nedeniyle uyku da uyuyamıyoruz. Bedenimizin yanı sıra ruhumuzun da dinlenmesi lazım. Psikolojik olarak da dinlenmemiz gerekiyor. Santuru kendi kendime öğrenerek çalmaya başladım. Enstrümanla uğraşmanın ne kadar zevkli olduğunu ve güzel bir aktivite olduğunu göstermek istiyorum. Eve gittiğimde bedenimi dinlendirdikten sonra santur ile ruhumu dinlendiriyorum."

Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor
Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor
Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor
Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor - Son Dakika


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