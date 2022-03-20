Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler - Son Dakika
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Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler

20.03.2022 00:54

Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadının imdadına UMKE ve ambulanslı sağlık ekipleri yetişti.

Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadının imdadına UMKE ve ambulanslı sağlık ekipleri yetişti.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlükler meydana geldi. Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Zühre İncegeliş evinde rahatsızlandı.

Genel durum bozukluğu yaşayan yaşlı kadının yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve ulaşan UMKE ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Zühre İncegeliş'i ambulansa kadar taşıdı. Hastaneye kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler
Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler
Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Zonguldak, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler - Son Dakika


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