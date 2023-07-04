Yozgat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Kapatıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Kapatıldı

Yozgat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Kapatıldı

04.07.2023 15:41

Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarları kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının büyükbaş hayvanlarda hızla yayılan ve süt, besi hayvanlarında verim kaybına, buzağılarda ise ölümlere yol açabilen önemli bir viral hastalık olduğunu belirtti. Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğun hayvan hareketleri nedeniyle hastalık vakalarının arttığı ifade edilerek, tüm hayvan pazarlarının hayvan girişlerine ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarları kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap hastalığının büyükbaş hayvanlarda çok hızlı yayılım gösteren, süt ve besi hayvanlarında verim kayıplarına, buzağılarda da ölümlere yol açabilen önemli bir viral hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz ve çevre illerde Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğun hayvan hareketleri nedeniyle hastalık vakaları görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle ikinci bir emre kadar ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarları hayvan girişlerine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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Kurban Bayramı, Yozgat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yozgat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Kapatıldı - Son Dakika
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