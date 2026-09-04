Yozgat\'ta UMKE ekipleri baraj patlaması senaryosuyla afet tatbikatı yaptı

Yozgat'ta bölgedeki afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı düzenlendi. İlde en son 2015 yılında gerçekleştirilen tatbikat kampı, uzun bir aradan sonra 28. Bölge illerini yeniden bir araya getirdi.

Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata toplam 62 personel katıldı. Kamp bünyesinde ise muhtemel afet senaryoları üzerine teorik ve pratik eğitimler verilerek, kurumlar arası koordinasyonun ve saha müdahale hızının en üst seviyeye çıkarılması hedeflendi.

Kirazlı Göleti Mesire Alanı'ndaki tatbikat senaryosuna göre barajın patlaması sonucu meydana gelen sel sonrası yaralılar kurtarıldı. Yaralı yakınlarının verdiği tepkiler ise gerçeği aratmadı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat UMKE ekiplerimiz Yozgat Kirazlı Göleti üzerinde bir baraj patlama senaryosu ile birlikte yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiler. Gerçekten aslına uygun yaralı olarak yer alan arkadaşlarımız hem de kurtarmada yer alan arkadaşlarımız hakikaten iyi organize olmuş bir tatbikatı icra ettiler. Kaza anlarında veyahut olağanüstü afetlerde UMKE Teşkilatımız Sağlık Bakanlığı'mızın gözbebeği. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı kolaylıklar dilerken ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ise "Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat ekiplerimizden toplam 62 UMKE ekibimizin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada senaryo gereği baraj patlaması sonrasında sel sularına kapılan vatandaşlarımızdan yaralananların ilk anda triajlarının yapılması sonra acil müdahale alanına taşınması ve sonrasında da hastaneye nakillerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor" ifadelerini kullandı.