Yozgat'ta Uyuz Hastalığı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Sağlık

Yozgat'ta Uyuz Hastalığı Bilgilendirme Toplantısı

Yozgat\'ta Uyuz Hastalığı Bilgilendirme Toplantısı
30.07.2025 16:02
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Yozgat Şehir Hastanesi'nde uyuz hastalığına dair sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde, uyuz hastalığına ilişkin sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, hastalığın bulaşma yolları, belirtileri ve korunma yöntemleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cildiye Uzmanı Uz. Dr. Beliz Bayındır Aydemir, uyuzun "Sarcoptes scabiei" adlı parazitin neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu belirtti.

Parazitin cilt altına tüneller açarak yerleştiğini ve özellikle gece artan yoğun kaşıntıya yol açtığını aktaran Aydemir, parmak araları, bilekler, dirsekler, göbek çevresi ve genital bölgenin en sık etkilenen alanlar olduğuna dikkati çekerek, "Hastalık genellikle uzun süreli deri temasıyla bulaşır. Aynı evde yaşayan bireyler arasında ya da toplu yaşam alanlarında yayılma riski yüksektir." ifadelerini kullandı.

Aydemir, havlu, çarşaf, kıyafet gibi ortak eşyaların da bulaşmayı kolaylaştırdığını, bu nedenle kişisel hijyenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tedavide cilt üzerine uygulanan ilaçların yanı sıra bazı durumlarda ağızdan alınan antiparaziter ilaçların da kullanıldığını aktaran Aydemir, eşyaların en az 60 derecede yıkanması, yıkanamayanların ise poşette bir hafta bekletilmesi ve vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydetti.

Toplantının ardından hastane poliklinik girişinde vatandaşlara, uyuz hastalığının belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemlerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yozgat'ta Uyuz Hastalığı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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