Yüksekova Devlet Hastanesinde bakım ve onarım çalışması - Son Dakika
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Sağlık

Yüksekova Devlet Hastanesinde bakım ve onarım çalışması

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Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde bulunan yatan hasta servisleri bakım ve onarımdan geçiriliyor. Hastaların daha iyi şartlarda tedavi görebilmeleri için yapılan çalışmaların yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, hastaların rahat inip çıkabilmeleri için bozuk olan asansörler de elden geçirilerek aktif hale getirildi.

22.07.2024 17:35
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Yüksekova Devlet Hastanesinde bakım ve onarım çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde bulunan yatan hasta servisleri bakım ve onarımdan geçiriliyor.

150 yataklı olan, 50 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve 2008 yılında hizmete giren Yüksekova Devlet Hastanesinde yatan hasta servislerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Hastaların daha iyi şartlarda tedavi görebilmeleri için 3 gün önce başlanan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Hastaların mağduriyet yaşamaması için de servislerden biri bitirildikten sonra diğer servislerde çalışmaya geçiliyor.

İçerisinde genel cerrah, intaniye, kadın doğum, ortopedi, beyin cerrahı, dahiliye, kulak burun boğaz, üroloji ve çocuk bölümlerinin olduğu servisler tadilattan geçirilerek hastaların daha iyi şartlarda tedavilerinin sağlanması amaçlanıyor.

Hastanenin bakım ve onarım çalışmalarının yaklaşık 3 ay içerisinde bitirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan, hastaların rahat inip çıkabilmeleri için bozuk olan asansörler de elden geçirilerek aktif duruma getirildi.

Kaynak: İHA

Hakkari, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüksekova Devlet Hastanesinde bakım ve onarım çalışması - Son Dakika

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