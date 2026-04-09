Yüksekova Hastanesi'ne 10 Yeni Uzman Hekim Atandı
Yüksekova Hastanesi'ne 10 Yeni Uzman Hekim Atandı

Yüksekova Hastanesi\'ne 10 Yeni Uzman Hekim Atandı
09.04.2026 08:36
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne atanan 10 uzman hekimle birlikte toplam uzman sayısı 60'a yükseldi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 10 yeni uzman hekimin atanmasıyla birlikte hastanedeki toplam uzman hekim sayısı 60'a ulaştı.

İlçede farklı branşlarda göreve başlayan uzman hekimler arasında kardiyoloji, genel cerrahi, kulak burun boğaz, ortopedi ve travmatoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile üroloji alanları yer alıyor. Yeni atamalarla birlikte hastanede poliklinik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi, randevu sürelerinin kısalması ve çevre illere yapılan sevklerin azalması bekleniyor.

Özellikle kronik hastalıklar ve acil müdahale gerektiren branşlarda yaşanan yoğunluğun hafiflemesiyle birlikte vatandaşların kendi ilçelerinde daha kapsamlı sağlık hizmeti alabilmesi mümkün hale gelecek. Yeni göreve başlayan hekimler arasında İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kübra Karabıçak, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mert Demirci, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülümse Oruçoğlu Başka, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe İncekürk Kızılca, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsra Yıldırım, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Aytaç Alten, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Salih Parça, Üroloji Uzmanı Dr. Emrecan Gökşin, Tabip Dr. Ahin Azak ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tugay İbradi bulunuyor.

Hastane yönetimi, yeni atamalarla birlikte hem poliklinik hizmetlerinin hızlanacağını hem de sevk oranlarının azalacağını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yüksekova Hastanesi'ne 10 Yeni Uzman Hekim Atandı - Son Dakika

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
SON DAKİKA: Yüksekova Hastanesi'ne 10 Yeni Uzman Hekim Atandı - Son Dakika
