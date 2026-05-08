Yusuf’un Hayatı Kalp Nakliyle Yeniden Başlıyor

İzmir'de kadavradan yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuşan 16 yaşındaki Yusuf Arman, hastaneden taburcu edildikten sonra akrabalarının yaşadığı Mardin'e gitmek, ardından da denize girmek için gün sayıyor.

Konak ilçesinde yaşayan Yusuf Arman, 3 yıl önce nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine başvurdu. Doktorlar, yaptıkları muayene ve tetkiklerde, Arman'a kalp yetmezliği teşhisi koydu.

Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen rahatsızlıkları devam eden Arman, organ nakil listesine alındı. Bu süreçte yaşamını yapay kalp destek cihazıyla sürdüren Yusuf, son 1 yılını hastanede tedavi altında geçirdi.

Kalbindeki ileri derece yetmezlik nedeniyle 5 aydır yoğun bakım servisinde tutulan Yusuf'u hayata bağlayan haber 9 Nisan'da geldi.

Bağış sonrası kadavradan alınan kalp, Yusuf'a nakledildi. Bir süre yoğun bakımda gözetim altında tutulan Yusuf, normal servise alındı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ve ameliyat ekibinde yer alan doktorlar, 3 yıl sonra rahat nefes alıp yürümeye başlayan Arman'ı ziyaret etti.

"Heyecandan ağladım"

Yusuf Arman, AA muhabirine, kalp beklerken zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını ancak doktorların her fırsatta kendisine moral verdiğini söyledi.

Doktorunun gece yarısı kendisini arayarak uygun kalbin bulunduğu haberini verdiği anlatan Arman, şöyle konuştu:

"Doktorum 'Sana güzel bir haberim var.' dedi. 'Taburcu mu oluyorum?' dedim. 'Yok.' dedi. 'Güzel bir şey, kalp nakli çıktı.' deyince heyecandan ağladım. Hastaneden taburcu edilince önce Mardin'deki akrabalarımı ziyarete gideceğim, daha sonra ise denize girmek istiyorum. İnşallah bunu hastaneden çıkınca yapacağım. Ayrıca yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle son 1 yıldır okula devam edemedim. Şimdi yarım kalan eğitimime yeniden başlayacağım. Hastanede benimle çok yakından ilgilendiler, yoğun bakım hemşiresi olmak isterdim. İnsanların anneleri, babaları yanlarında olmayınca zor oluyor. Hemşireler bizlerle çok ilgilendi. İyi insanlar, ben de onlar gibi olmak istiyorum."

Baba Mehmet Arman da 5 aydır oğlunu hiç yalnız bırakmadığını belirterek, organ bağışı konusunda herkesin daha duyarlı olmasını istedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar, Yusuf'un nakil olmaması durumunda hayatını kaybetme riskinin bulunduğunu söyledi.

Yusuf'u 3 yıldır takip ettiğini, kalp nakli ameliyatından önce kendisiyle kısa süre konuştuğunu anlatan Tutar, "Ona 'Her şey çok güzel olacak. Servise geleceksin ve seni yakında taburcu edeceğiz. Her şey iyi olduktan sonra evine göndereceğiz.' dedik. 'Bir sonraki doğum gününü de evinde kutlarsın.' diye temennilerde bulunduk." şeklinde konuştu.

Nakil ekibinde yer alan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yağdı ise Yusuf'u, takılan yapay kalp destek cihazıyla nakil ameliyatına hazırladıklarını söyledi.

EÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nın Türkiye'nin önemli kalp nakli merkezleri arasında yer aldığını dile getiren Yağdı, "Yapay kalp destek cihazını taktıktan sonra Yusuf normal yaşantısına döndü. Büyüdü, boyu uzadı, arkadaşlarıyla, ailesiyle ortamlarda birlikte olabildi. Çıkan uygun kalple yeni kalbine kavuştu. Şu an gayet iyi. Bunu gerçekleştiren bir ekibin üyesi olmak, böyle disiplinli ekibin çalışmalarını yıllar içinde görmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Musa Alcı da çocuk hastanesinde ilk kalp naklinin 2006'da yapıldığını belirtti.

Şimdiye kadar 40 çocuğun hastanelerinde yapılan nakille sağlığına kavuştuğunu ifade eden Alcı, "Sahip olduğumuz bilimsel altyapı sayesinde birçok hastalığın tanı ve tedavisini yapıyoruz. Yeni yatırımlarla inşallah daha çok hastaya şifa dağıtan bir sağlık merkezi olmak istiyoruz." dedi.