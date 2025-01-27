Yüz Analizi ile Estetikte Doğru Yöntem

Sağlık

Gereksiz estetiğe karşı önce 'yüz analizi'

Gereksiz estetik işlemlerinden kaçınmanın yolu, doğru bir 'yüz analizi' yapmaktan geçiyor

SAMSUN - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, gereksiz estetik işlemlerinden kaçınmanın yolunun iyi bir yüz analizi yapmaktan geçtiğini belirterek, "Hem kişinin yüz analizi yapılarak doğru yönlendirilmesi hem de cerrahiden alınacak neticenin doğru ölçülmesi iyi bir sonuca ulaştıracaktır" dedi.

Gereksiz estetik işlemlerden kaçınılması gerektiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, ilk olarak kişilerin iyi bir yüz analizinden geçmelerinin gerektiğini söyledi. Dr. Kıymık, "Kişilerin kendi yüzleriyle ilgili bir takım rahatsızlıkları olabilir. Bunlar çok normal ve doğal bir süreç. Ancak bu rahatsızlıklarla ilgili talepler hekim tarafından değerlendirilmeli. Bunun tıbbi olarak uygulanıp uygulanmayacağına bakılmalı ve ona göre karar verilmeli. Detaylı bir muayene ile hangi yöntemin bu kişi için uygun olduğu belirlenmeli. Daha sonrasında kişinin cerrahi yönteme açık olup olmadığı tartışılmalı. Cerrahi olmayan bir yönteme yöneleceksek, bu noktadaki beklentilerin cerrahi yöntemlere göre daha az ve düşük olduğunu hasta bilmeli. Kişiyle beraber konuşarak nihai bir karar verilmeli. Hem kişinin yüz analizi yapılarak doğru yönlendirilmesi hem de cerrahiden alınacak neticenin doğru ölçülmesi iyi bir sonuca ulaştıracaktır. Yaptığımız bu işlemler sonucunda oluşacak komplikasyonlar kişilere aktarılarak olumsuz bir senaryo durumunda ne olacağı ve nasıl düzeltileceği hakkında gerekli bilgilendirme yapılmalı. Kişilerin kendilerinde duydukları rahatsızlıkları cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerle çözebilmekteyiz" diye konuştu.