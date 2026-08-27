Zayıflama Ürünlerine Dikkat!

Kırşehir'de yaz aylarında zayıflamaya yönelik bitkisel ürün, çay, sirke ve şuruplara olan talep arttı. Aktarlar, doktor ve diyetisyen kontrolü olmadan kullanılan doğal ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Kentte aktarlık yapan Özgen Öz yaz dönemlerinde vatandaşların zayıflamaya yönelik ürünlere daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, bu ürünleri genel olarak detoks, yağ yakıcı, iştah kapatıcı ve sindirimi rahatlatıcı ürünler şeklinde sınıflandırdıklarını söyledi. Vatandaşların zaman zaman çevresinden duyduğu ürünleri herhangi bir uzman görüşü almadan kullanmaya yöneldiğini ifade eden Öz, "İnsanlar geliyor ve 'Benim arkadaşım şu ürünü kullanmış, o ürün beni de zayıflatır' şeklinde düşünüyor. Ancak her ürün herkes için uygun olmayabilir. Doktor ve diyetisyen kontrolünde bu tarz ürünlerin kullanılması lazım" dedi. Sağlıklı kilo verme sürecinin hızlı sonuç alma beklentisiyle değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Öz, "Sağlıklı kilo vermek demek, bir ayda toplam vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 5'ini vermektir. Ne kadar hızlı kilo verirseniz, o kadar hızlı da kilo alırsınız" diye konuştu.

"Sosyal medyadaki reklamlara inanmayın"

Her yaz döneminde internet ve sosyal medya üzerinden bazı firmaların yalnızca reklam amacıyla çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptığını belirten Öz, vatandaşların bu tür reklamlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Son dönemde özellikle 'mor enginar macunu'nun gündeme geldiğini aktaran Öz bu ürün hakkında zayıflatma, ödem attırma ve yağ yakma gibi çeşitli iddiaların ortaya atıldığını belirterek, "Böyle bir şey yok. 'Bu ürünü kullanın, zayıflayın, ödem atın, yağ yakın' gibi söylemlere inanmayın" ifadelerini kullandı. Zayıflamaya yönelik ürünler arasında son dönemde kokonat şuruplarının da vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü ifade eden Öz, ürünlerin kullanımında kişisel özelliklerin ve sağlık durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.