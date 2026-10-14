Zonguldak haberinde öksürürken kalp damarı yırtılan kadının 2 karesi iptal edildi - Son Dakika
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Zonguldak haberinde öksürürken kalp damarı yırtılan kadının 2 karesi iptal edildi

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Bugün saat 12.32'de Zonguldak mahreciyle servis edilen haberde, öksürürken kalp damarı yırtılan kadının 2 karesi kaynağından iptal edildi. Ajans, özür dileyerek abonelerin haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafları kullanması gerektiğini duyurdu.

Bugün saat 12.32'de Zonguldak mahreciyle servis edilen "Milyonda bir görülen vaka: Öksürürken kalp damarı yırtılan kadın ölümden döndü" başlıklı haberin 2 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak haberinde öksürürken kalp damarı yırtılan kadının 2 karesi iptal edildi - Son Dakika
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