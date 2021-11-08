ZONGULDAK - Kovid-19 vaka sayıları düşmeye devam ediyor - Son Dakika

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında azalma yaşandığını, bunun gelecek süreçte devam edeceğini bildirdi.

Vali Tutulmaz, gazetecilere, kentte vaka sayılarında iki haftadır gerileme başladığını söyledi.

Vatandaşları tedbirlere uymaya devam etmeleri konusunda uyaran Tutulmaz, "Şu anda aşağıya doğru eğilim devam ediyor, azalma var. Bu azalma önümüzdeki süreçte devam edecek, onu ümit ediyoruz, rakamlar da bunu gösteriyor." dedi.

Tutulmaz, iki aşıdaki aşılama oranında şu anda 9'uncu sırada olduklarını belirterek, "Bu haftaki çalışmalarımızla büyük ihtimal 8'inci sıraya ineceğiz, onu ümit ediyoruz. Aşılamada sıkıntımız görünmüyor. Ülke bazında baktığımızda iyi olan illerdeniz ama rakamlarda biraz sıkıntımız var. Bunda da yine sevindirici gelişmeler var. Okullarda karantinadaki öğrenci sayılarımız çok azaldı. Okullar açıldıktan sonra 10-15 günlük süreçte artış göstermişti. Şu anda azaldı, biraz normale dönmeye başladık gibi görünüyor." diye konuştu.

Kentte yoğun bakımlarda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildiren Tutulmaz, "Ama biz istiyoruz ki bir kişi bile olmasın orada. Yoğun bakımlarımızda ve servislerimizde herhangi bir sıkıntımız yok." ifadesini kullandı.