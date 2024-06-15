Kurban Bayramı Arefe Günü Eczaneler Açık Mı?

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Arefe günü eczaneler, sabahın erken saatlerinden öğle saatlerine kadar açık olup, genellikle öğle saatlerine doğru kapanış yapmaktadır. Ancak bu süreç, yerel yönetimlerin ve eczacı odalarının belirlediği çalışma saatlerine göre değişiklik gösterebilir. AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? Kurban Bayramı arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günleri genellikle yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir. Bu nedenle, eczaneler arefe günü sabah saat 09.00'dan öğle saat 13.00'e kadar açık olabilir. Öğle saatlerinden sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam eder. Bu düzenleme, eczane çalışma saatlerinin genellikle resmi tatillere göre düzenlendiği ve nöbetçi eczanelerin acil ilaç ihtiyaçları için hizmet verdiği bir uygulamadır.

Kurban Bayramı süresince resmi tatil olduğu için normal eczaneler genellikle kapalı olacaktır. Ancak, acil ilaç ihtiyaçları için belirli bölgelerde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczaneler, bayram boyunca ve arefe günü de dahil olmak üzere, belirlenen saatlerde hizmet vermek üzere planlanır ve ilgili listeler yerel eczacılar odası veya belediyeler tarafından duyurulur.