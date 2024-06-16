Kurban Kesimi İçin Dua ve Niyet Nasıl Edilir? - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Kurban Kesimi İçin Dua ve Niyet Nasıl Edilir?

Kurban Kesimi İçin Dua ve Niyet Nasıl Edilir?

Kurban kesimi esnasında okunacak dua ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgiler. Kurban kesimi öncesinde ve sırasında salavat getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

16.06.2024 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban kesilirken niyet nasıl edilir? Dualar ve salavatlarla kurban kesimi, İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesimi bayramın birinci günü başlar ve son günü sona erer. Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA NEDİR?

Kurban kesimi esnasında genellikle şu dua okunur. Bismillahi Allahu Akbar, Allahümme haza minke ve leke:

"Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür. Allah'ım bu kurban senden (bir lütuf) ve senin için (kesiyorum)."

KURBAN KESİLİRKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban kesiminden önce niyet etmek de önemlidir. Niyet, kalben yapılır ve kurbanın Allah rızası için kesildiği ifade edilir. Genellikle şu şekilde niyet edilir:

Niyet ettim Allah rızası için kurban kesmeye.

KURBAN KESİLİRKEN HANGİ SALAVAT GETİRİLİR?

Kurban kesiminden önce veya kesim sırasında salavat getirilmesi de sünnettir. Salavat, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) selam ve dua etmektir.

Salavat örneği: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed:

"Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in aline salat et (rahmet ve selam eyle)."

Kurban, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Kurban Kesimi İçin Dua ve Niyet Nasıl Edilir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 08:33:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kurban Kesimi İçin Dua ve Niyet Nasıl Edilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement