Yeni Yıl Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Yeni Yıl Doodle Ekranına Taşındı

Yeni Yıl Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

01.01.2019 00:04
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Yeni Yıl Doodle ekranına kapak oldu.

Yeni Yıl

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Yeni Yıl kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Yeni Yıl gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

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Son Dakika Soğuk Haber Yeni Yıl Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Yıl Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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