1 galibiyet 1 mağlubiyetli Aliağa Petkimspor, yarın Körfez Basket\'i konuk edecek

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndi ilk iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor yarın Körfez Basket'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bu sezon Manisa'dan Kocaeli'ye taşınarak isim değiştiren Körfez Basket de ilk haftaları 1 galibiyet, 1 yenilgiyle geçti.