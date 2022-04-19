1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, MHK'ye başarı diledi Açıklaması - Son Dakika

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkan ve üyelerine başarı diledi.

Dernekten yapılan açıklamada, liglerde son haftalara girilirken "bir puanla, hatta bir golle küme düşmenin veya üst lige yükselenin değişebileceği bir ortamda" çok daha fazla dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Spor Toto 1. Lig karşılaşmalarına en az Süper Lig kadar önem ve hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kritik dönemde yapılan görev değişikliğinin, hataların telafisinin mümkün olmadığı haftalara girilirken, ligimizin kaderini kötü yönde etkilememesini ve hakemlerimizden ziyade futbolumuzun konuşulmasını dilemekteyiz. 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonuna, Yönetim Kuruluna, Merkez Hakem Kuruluna ve değerli hakemlerimize başarılar diler, kendilerine duyduğumuz güvenin bir kez daha altını çizmek isteriz."