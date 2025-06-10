1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin\'e bir kötü haber daha

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da gösterdiği performansla tüm Avrupa'da dikkat çeken ve Fransa Milli Takımı'nın eşiğinden dönen Allan Saint-Maximin için işler son 1 yılda yolunda gitmiyor. Bu doğrultuda 28 yaşındaki oyuncuya bir kötü haber daha geldi.

AL AHLI KULÜP ARIYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Ahli, Maximin'i elinden çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak haberde, yıldız oyuncu için şu ana kadar kulübe herhangi bir teklif gelmediği belirtildi. Suudi Arabistan'da ilk sezonunda iyi bir performans veremeyen ve bu sezonda da Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 31 maça çıkan Maximin, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.