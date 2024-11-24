10. İstanbul Kupası'nın Şampiyonu Pegasus - Son Dakika
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Spor

10. İstanbul Kupası'nın Şampiyonu Pegasus

Pegasus, 10. İstanbul Kupası'nda şampiyon olup, ödüllerini aldı. Kızların gücüne inanıyorlar.

24.11.2024 20:23
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- 10. İstanbul Kupası'nda şampiyon belli oldu

İSTANBUL - 10. kez organize edilen Kızlar Sahada 10. İstanbul Kupası şampiyon Pegasus oldu.

10. kez düzenlenen İstanbul Kupası, Beyoğlu Stadı'nda oynanan final maçıyla tamamlandı. Kupada şampiyonluğu Pegasus takımı kazandı. Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

"Kızların gücüne inandık sonunda da başardık"

Pegasus takımı kalecisi Meltem Alçın Alıca, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, inandıklarını ve aşırı büyük bir emek verdiklerini ifade ederek, "Çok heyecanlıydık. Takım arkadaşlarım ile bir buçuk yıldır beraberiz. Birbirimize güveniyoruz, hep güvenmeye de devam edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Burada oynayan bütün arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Pegasus takımı oyuncularından Sinem Büyükbayrak ise, "Ben daha takım arkadaşlarım yanındayken yeniydim ama umudumu hiçbir zaman kesmedim. Takıma katıldığım ilk günden beri arkadaşlarımla hep samimi olduk. Kızların gücüne inandık sonunda da başardık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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