100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' Kazandı

28.06.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkan kazanarak sahibine 50 milyon lira kazandırdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda 22 safkan mücadele etti.

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı, Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan, 2.29.49'luk derecesiyle birinci tamamladı. 2.29.96'lık derecesiyle Fedai Kahraman'ın sahip olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Rabovo" isimli safkan ikinci sırada yer aldı. Murat Aktaş'ın sahibi olduğu, Ercan Çankaya'nın jokeyliğini yaptığı "Ersele Beyi" de 2.30.02'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Gazi Koşusu'nu izlemek için gelen yarışseverler uzun kuyruklar oluştururken, hipodromda rekor bir sayıyla 67 bin 200 seyircinin yer aldığı açıklandı.

Kazanan atın sahibine büyük ödül

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Bay Nalçakan" isimli safkan, sahibine 50 milyon lira kazandırdı.

Koşuda ikinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış olacak.

Halis Karataş'ın 7. zaferi

Gazi Koşusu'nu "Bay Nalçakan" isimli safkan ile kazanan Halis Karataş, bu koşudaki 7. zaferine ulaştı.

Halis Karataş, son olarak "Blaze To Win" isimli safkan ile 2014 yılında Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. Karataş, 12 senenin ardından Gazi Koşusu'nda 7. kez şampiyonluğa uzandı.

Kaynak: AA

Gazi Koşusu, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
E-5’e böyle atladı, trafiği birbirine kattı E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın polisin yaptıklarına bakın Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi Küfürler havada uçuştu Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe 5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
19:19
Beşiktaş’tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
Beşiktaş'tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:54
Kadir İnanır’a veda Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
17:08
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 19:57:01. #7.12#
SON DAKİKA: 100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.