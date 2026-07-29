101. Geleneksel Terme/Oğuzlu Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı

Bir asırlık geleneği geleceğe taşıyan Tarihi Terme/Oğuzlu Yağlı Güreşleri, bu yıl 101. kez güreşseverlerle buluşuyor. Terme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, 2 Ağustos 2026 Pazar günü ata sporunun en seçkin isimlerini Terme Oğuzlu-Hasan Gemici Spor Kompleksi'nde bir araya getirecek.

Geçen yıl 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlanan tarihi organizasyon, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelecek başpehlivanlar ve güreşçilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Terme'nin en köklü geleneklerinden biri olan yağlı güreşler, geçen yıl adı komplekse verilen Termeli Olimpiyat Şampiyonu Hasan Gemici'nin hatırasını da yaşatmaya devam edecek.

Terme Belediyesi tarafından geleneksel spor kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen organizasyonda; Onur Susuz, Yıldıray Pala, Hamza Özkaradeniz, Yunus Emre Yaman, Serhat Elvan, Refik Öner, Bekir Eryücel ve Ahmet Serbest gibi birbirinden önemli başpehlivanlar altın kemer için er meydanına çıkacak.

Program akışı

2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyon saat 12.00'de başlayacak Başaltı Güreşleri ile başlayacak. Saat 14.00'te gerçekleştirilecek açılış programının ardından saat 15.00'te başpehlivanlık güreşleri yapılacak. Gün boyu sürecek kıyasıya mücadeleler, saat 16.00'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Başkan Şenol Kul'dan davet

101 yıllık geleneğin yaşatılmasına katkı sunan herkese teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, özellikle Tarihi Terme/Oğuzlu Yağlı Güreşleri Ağası Çetin Öztürk'e desteklerinden dolayı şükranlarını ifade etti. Ata sporunun milletimizin kültürünü, tarihini ve kardeşliğini yansıtan en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Şenol Kul, "Asırlık bir geleneği yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladığımız Tarihi Terme/Oğuzlu Yağlı Güreşlerimizi bu yıl 101. kez düzenlemenin mutluluğu içerisindeyiz. Terme Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz destekle ata sporumuzun en güzel örneklerini ilçemizde yaşatmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı organizasyona katkısı bulunan Güreş Ağamız Sayın Çetin Öztürk'e şahsım ve ilçem adına gönülden teşekkür ediyorum. Er meydanında mücadele edecek tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor, centilmenliğin ve dostluğun ön planda olduğu güzel bir organizasyon geçirmeyi temenni ediyorum. Ata sporumuzun heyecanını birlikte yaşamak üzere tüm hemşehrilerimizi 2 Ağustos Pazar günü Terme Oğuzlu-Hasan Gemici Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" dedi.